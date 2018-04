ARCTIC MONKEYS: Παρασκευή 6 Ιουλίου @ Rockwave Festival

Αθήνα

Rockwave 2018… is callingDo you wanna know who’s on the other line?Arctic Monkeys for the very first time in Greece!To Rockwave Festival υποδέχεται τηνυ το μεγαλύτερο ροκ γκρουπ της εποχής μας στοΣημειώστε την ημερομηνία και γυρίστε τα ρολόγια σας στις 06.07.2018!Οιγια πρώτη φορά στην Ελλάδα! To ξαναγράφουμε για να το πιστέψετε! Ο Ιούλιος φέτος θα είναι Rockwaver!Οι Arctic Monkeys είναι οι Alex Turner, Jamie Cook, Nick O’Malley και Matt Helders. Το συγκρότημα που σχηματίστηκε στο HighGreen τουSheffield το 2002, έχει κυκλοφορήσει 5 άλμπουμ μέχρι σήμερα, με την πιο πρόσφατη δουλειά τους να είναι το ‘AM’, που βγήκε το 2013.Με την κυκλοφορία του το 2006, το ντεμπούτο άλμπουμ τους ‘Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not’ανακηρύχθηκε ως το ντεμπούτο άλμπουμ με τις γρηγορότερες πωλήσεις στην ιστορία των βρετανικών charts.Η κυκλοφορία των επόμενων άλμπουμ τους ‘Favourite Worst Nightmare’ (2007), ‘Humbug’ (2009), ‘Suck It And See’ (2011) και ‘AM’ (2013)τους κατέστησε ως ένα από τα πιο επιτυχημένα βρετανικά γκρουπ των τελευταίων χρόνων. Αποτελούν τη μοναδική μπάντα που έχει κερδίσει τρεις φορές τα βραβεία Best British Group και British Album of The Year στα Brit Awards. Η μπάντα έχει κερδίσει επίσης μέχρι στιγμής συνολικά 7 βραβείαμε 9 υποψηφιότητες στα Brit Awardsμετά την κυκλοφορία του ντεμπούτου τους. Μεταξύ άλλων επιτευγμάτων τους αποτελούν ένα βραβείο Ivor Novello, ένα Mercury Music Prize, 20 NME, 5Qκαι 3 υποψηφιότητες Grammy.Το πέμπτο άλμπουμ της μπάντας ‘AM’ σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 σε 10 χώρες από όλο τον κόσμο και βρέθηκε στα top 10 charts 27 άλλων χωρών. Μέχρι σήμερα, τα τραγούδια τους έχουν παιχθεί παγκοσμίως περισσότερες από 6 δισεκατομμύρια φορές σε όλες τις υπηρεσίες streaming, με 5.5 εκατομμύρια streams καθημερινά.Οι Arctic Monkeysσυμμετείχαν στην τελετή έναρξης των Θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012,ενώ έχουν εμφανιστεί ως headliners δύο φορές στα θρυλικά φεστιβάλ Glastonbury,Reading και Leeds. Το γκρουπ απήλαυσε την πιο επιτυχημένη περιοδεία του για την προώθηση του‘AM’, ως headliners σε πάνω από 100 σόου και φεστιβάλ ανά τον κόσμο.Με την κυκλοφορία του πέμπτου τους άλμπουμ ‘AM’ το 2013, οι Arctic Monkeys έγραψαν ιστορία ως η πρώτη μπάντα ανεξάρτητης δισκογραφικής εταιρίας με πέντε συνεχόμενα νούμερο 1 άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Alex Turner έχει κυκλοφορήσει διαδοχικά μέχρι στιγμής 7 άλμπουμ που έχουν γίνει νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο.(5 με τους Arctic Monkeys &2 με τους The Last Shadow Puppets).Rockwave 2018 is calling!Not only when you’re high!Are you with us?TerraVibe Park37ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών ΛαμίαςΠροπώληση εισιτηρίων:Τα πρώτα εισιτήρια γενικής εισόδου κοστίζουνΤα V.I.P. εισιτήρια ανά ημέρα θα κοστίζουνΗ προπώληση ξεκινάει την Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου στις 10:30TicketHouse, Πανεπιστημίου 42 (εντός της στοάς), τηλ.210 3608366Μusicland, Μητροπόλεως 102, τηλ 2310264880Σε όλη την ΕλλάδαΔίκτυο καταστημάτων ΓΕΡΜΑΝΟΣ/ Καταστήματα CosmoteOnlineSales ή αγορές με πιστωτική κάρτα, 24 ώρες/ωρο: