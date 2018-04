Οι Crematory έδωσαν στη δημοσιότητα το lyric video του "Cemetary Stillness" απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλο "Oblivion" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 13 Απριλίου μέσω της Steamhammer/SPV.





"Oblivion" tracklist:

"Expectation"

"Salvation"

"Ghost Of The Past"

"Until The Dawn"

"Revenge Is Mine"

"Wrong Side"

"Stay With Me"

"For All Of Us"

"Immortal"

"Oblivion"

"Cemetary Stillness"

"Blessed"





"Demon Inside"