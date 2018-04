DENDRITES: Στο Golden R. Festival μαζί με SepticFlesh, On Thorns I Lay, Hidden in the Basement και The LawBreakers.

Όντας μια από τις ενεργότερες μπάντες της χώρας όσον αφορά τις συναυλίες, οι Dendrites, με το ομώνυμο, ντεμπούτο, άλμπουμ τους να πλησιάζει τα δύο χρόνια από την γέννησή του, συνεχίζουν την προώθησή του με μια ακόμη εμφάνιση, αυτή τη φορά Παρασκευή 13 Απριλίου στη μουσική σκηνή του Lab Art στον Βόλο, στα πλαίσια του Golden R. Festival 2018, μαζί με SepticFlesh, On Thorns I Lay, Hidden in the Basement και The LawBreakers.