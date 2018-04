FATES WARNING: Νέο live album έρχεται τον Ιούνιο

"Live Over Europe" tracklist:

CD 1:

"From The Rooftops"

"Life In Still Water"

"One"

"Pale Fire"

"Seven Stars"

"SOS"

"Pieces Of Me"

"Firefly"

"The Light And Shade Of Things"

"Wish"

"Another Perfect Day"

"Silent Cries"

"And Yet It Moves"





CD 2:

"Still Remains"

"Nothing Left To Say"

"Acquiescence"

"The Eleventh Hour"

"Point Of View"

"Falling"

"A Pleasant Shade Of Gray, Pt. IX"

"Through Different Eyes"

"Monument"

"Eye To Eye"





Οιανακοίνωσαν το νέο τους live άλμπουμμε ζωντανές ηχογραφήσεις της progressive metal μπάντας απο την Ευρωπαϊκή τους περιοδεία, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.Τοαναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω τηςστιςκαι θα περιέχει ζωντανές ηχογραφήσεις απο την πρόσφατη ευρωπαϊκή περιοδεία τωνστο πλαίσιο της προώθησης τουπου κυκλοφόρησε τον περασμένο Ιανουάριο.Οι εν λόγω ηχογραφήσεις έγιναν σε Aschaffenburg (Γερμανία), Βελιγράδι (Σερβία), Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ρώμη, Μιλάνο, Βουδαπέστη (Ουγγαρία) και Λουμπλιάνα (Σλοβενία). Περιέχει 23 τραγούδια με διάρκεια που ξεπερνά τα 138 λεπτά τα οποία καλύπτουν την 30η καριέρα της μπάντας.Η μίξη τουέγινε απο τον), ενώ το mastering επιμελήθηκε οσταστην Σουηδία.