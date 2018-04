FIVE FINGER DEATH PUNCH: Ακούστε το νέο κομμάτι "Sham Pain"

Οι Five Finger Death Punch παρουσίασαν το "Sham Pain" απο το επερχόμενο έβδομο άλμπουμ τους "And Justice For None" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Μαΐου.