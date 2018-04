Hail Spirit Noir, Mock the Mankind, Spineless: Παρασκευή 20 Απριλίου @ Temple Athens

HAIL SPIRIT NOIR live in Athens





w/ special guests: Mock the Mankind + Spineless





Στο Temple (Ιάκχου 17, Γκάζι, Αθήνα)





Παρασκευή 20 Απριλίου

Πόρτες: 20:00





ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ





Προπώληση: 8€Ταμείο: 10€Τηλεφωνικά στο 11876Reload StoresMedia MarktSeven SpotsΒιβλιοπωλείο ΕυριπίδηςViva Kiosks (Συνταγμα & Τεχνόπολις)Ηλεκτρονική προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/mousiki/temple/hail-spirit-noir Γεμάτο ταξιδιάρικες μελωδίες και σατυρική έκσταση, το psychoprog (όπως οι ίδιο το αποκαλούν) των Hail Spirit Noir, τυχαίνει να αποτελεί ένα από τα ηχοχρώματα με την πιο προσωπική ταυτότητα, από όσα με περηφάνεια έχει να επιδείξει η εγχώρια σκηνή του ακραίου ήχου, που μάλιστα πλέον μετράει μια πλούσια ιστορία δεκαετιών.Δεν είναι τυχαίο πως και τα τρία albums των Θεσσαλονικιών έχουν τύχει μεγάλης αναγνώρισης από το κοινό και τον παγκόσμιο μουσικό τύπο, με το πιο πρόσφατο “Mayhem in Blue” να κάνει τους μουσικοκριτικούς και τους απανταχού μουσικόφιλους να παραμιλούν και τη μπάντα να κερδίζει –δικαιωματικά- μια θέση στο line-up του θρυλικού Roadburn Festival 2018.Στην πρώτη τους headline εμφάνιση επί Αθηναϊκού εδάφους, και με ένα setlist με τραγούδια από όλη τη δισκογραφία τους, οι Hail Spirit Noir θα ανέβουν στη σκηνή του Temple τη Παρασκευή 20 Απριλίου, συνοδεία των post / doom metallers Mock the Mankind που έχουν πλέον να επιδείξουν ένα βιογραφικό με πολλά παράσημα, χάρη στη συμμετοχή τους ως opening act σε πολυάριθμες συναυλίες μεγάλων ονομάτων του χώρου, ενώ τη βραδιά θα ανοίξει το νεοσύστατο πολυσυλλεκτικό project των Spineless, που φέρει στις αποσκευές του το πρόσφατο album "Speaking Of Chaos And Relative Peace", ενώ αποτελεί το νέο μουσικό εγχείρημα της Χρύσας Τσαλταμπάση (ex-National Pornographic), με συμμετοχή πολλών ονομάτων του εγχώριου underground στερεώματος.***LINKS:Hail Spirit Noir: www.facebook.com/Hail-Spirit-Noir-260062670728238 Mock the Mankind: www.facebook.com/mockthemankind Spineless: www.facebook.com/ch.spineless 3 Shades of Black: www.3shadesofblack.net 3P Lab: www.facebook.com/3plabgr Temple Athens: www.thetemple.gr