IN-EDIT: Το πλήρες πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης στη Θεσσαλονίκη

THESSALONIKI EDITION 2018





18-22 Απριλίου 2018 | Ολύμπιον & Παύλος Ζάννας





Το μεγαλύτερο φεστιβάλ μουσικού κινηματογράφου στον κόσμο επιστρέφει για πέμπτη χρονιά στη Θεσσαλονίκη καιείναι μερικοί μόνο από τους πρωταγωνιστές της φετινής διοργάνωσης!Πριν 15 χρόνια διοργανώθηκε για πρώτη φορά στη Βαρκελώνη ένα φεστιβάλ που σκοπό είχε να αναδείξει ένα κινηματογραφικό είδος που το ευρύ κοινό αγνοούσε: το μουσικό ντοκιμαντέρ. Πριν 5 χρόνια και έχοντας ταξιδέψει σε δεκάδες πόλεις του κόσμου, ήρθε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει στο κοινό της πόλης μερικές από τις σπουδαιότερες μουσικές ιστορίες. Φέτος, γιορτάζει τα 15 του χρόνια και λίγο πριν προσγειωθεί για πρώτη φορά στο Άμστερνταμ, το IN-EDIT, το μεγαλύτερο φεστιβάλ μουσικού ντοκιμαντέρ στον κόσμο, επιστρέφει σε μία από τις αγαπημένες του πόλεις με ένα πρόγραμμα συναρπαστικό, τόσο μέσα όσο και έξω από τις κινηματογραφικές αίθουσες.για 5 ημέρες, οι 2 σημαντικότερες κινηματογραφικές αίθουσες της Θεσσαλονίκης γίνονται το σημείο συνάντησης όσων αγαπούν την μουσική και τον κινηματογράφο.Η έναρξη του φεστιβάλ θα γίνει την Τετάρτη, 18 Απριλίου με ένα special event που περιλαμβάνει και την προβολή του David Bowie: The last five years, μία συναρπαστική αφήγηση των τελευταίων πέντε χρόνων της ζωής ενός από τους επιδραστικότερους μουσικούς του 20ου αιώνα. Πριν την προβολή, οι Sakis Korovessis και Scoot Boy θα είναι στο φουαγιέ του Ολύμπιον για ένα dj set που θα δώσει τον τόνο για όσα θα ακολουθήσουν ενώ μετά τη λήξη, οι Ta Toy Boy, παίρνουν τη σκυτάλη για να ντύσουν μουσικά την πρώτη βραδιά του φεστιβάλ που λατρεύει την μουσική και τον κινηματογράφο.Τις επόμενες ημέρες, το IN-EDIT ταξιδεύει με τους Rolling Stones στη Λατινική Αμερική για μία ιστορική περιοδεία (The Rolling Stones Olé, Olé, Olé!: A Trip Across Latin America), συναντά την Grace Jones, μία από τις εκκεντρικότερες γυναικείες φιγούρες της παγκόσμιας μουσικής (Grace Jones: Bloodlight and Bami), ακολουθεί τις γεμάτες πάθος συγχορδίες του Eric Clapton (Eric Clapton: Life in 12 Bars), διασχίζει τη Ρωσία με τους Placebo στην επέτειο των 20 χρόνων τους (PLACEBO: ALT. RUSSIA) και συζητά με τον Johnny Rotten, frontman των θρυλικών Sex Pistols, για τη ζωή μετά τη διάλυση του συγκροτήματος, στο ολοκαίνουριο The Public Image is Rotten. Οι Sepultura, ίσως το σημαντικότερο χέβι μέταλ συγκρότημα της δεκαετίας του ’90, αφηγούνται την ιστορία τους (Sepultura Endurance), το Yallah! Underground αναζητά τους καλλιτέχνες που διαμορφώνουν τη σημερινή underground μουσική σκηνή της Μέσης Ανατολής ενώ το Score, φέρνει στο φως τους συνθέτες μερικών από τις πλέον αναγνωρίσιμες μουσικές συνθέσεις, αναδεικνύοντας τον πρωταγωνιστή των μεγαλύτερων κινηματογραφικών παραγωγών: την μουσική!Το πρόγραμμα συμπληρώνεται με τρεις σπουδαίες ταινίες για τρεις σπουδαίους τζαζίστες: στο I called him Morgan ξεδιπλώνεται η σύντομη καριέρα του τρομπετίστα Lee Morgan, που δολοφονήθηκε από τη σύζυγό του σε ηλικία 33 ετών, στο Bill Evans: Time Remembered, συντίθεται το παζλ της ζωής του επιδραστικότερου ίσως πιανίστα της τζαζ σκηνής, Bill Evans, ενώ το Chasing Trane: The John Coltrane documentary είναι ένας φόρος τιμής στον σαξοφωνίστα που αμφισβήτησε και άλλαξε τους κανόνες της τζαζ μουσικής.Ειδική θέση στο πρόγραμμα του φετινού προγράμματος, έχει το ντοκιμαντέρ Λπ: A Film about Lena Platonos καθώς όχι μόνο εκπροσωπεί την ελληνική παραγωγή μουσικών ντοκιμαντέρ, αλλά γίνεται και η αφορμή για ένα μοναδικό doc alive. Το doc alive είναι η πιο αγαπητή ενότητα του IN-EDIT, καθώς στη διάρκειά του, μετά την προβολή του ντοκιμαντέρ, ο πρωταγωνιστής “βγαίνει” από την οθόνη και παίζει ζωντανά στη σκηνή. Αυτή τη φορά, η Λένα Πλάτωνος, μία από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της ελληνικής ηλεκτρονικής μουσικής, έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να παίξει ζωντανά στο κοινό του IN-EDIT, το Σάββατο 21 Απριλίου στις 20:00.Όσο συναρπαστικές όμως είναι οι μουσικές του IN-EDIT μέσα στην κινηματογραφική αίθουσα, άλλο τόσο συναρπαστικές είναι εκτός, γι’ αυτό και από το πρόγραμμα του φεστιβάλ δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα πάρτυ! Το πρώτο ραντεβού δίνεται την Κυριακή 15 Απριλίου στο Στόρι (Ολύμπου 87) για το καθιερωμένο πια Soundcheck Party, στη διάρκεια του οποίου, το πρόγραμμα του φεστιβάλ παρουσιάζεται σε μορφή soundcheck και το IN-EDIT δοκιμάζει τους ήχους του λίγο πρίν την έναρξη.Την Πέμπτη 19 Απριλίου, μετά την πρώτη προβολή του Grace Jones: Bloodlight and Bami, το IN-EDIT κατευθύνεται στο μπαρ Miss Blanche (Στ. Καλαρη 6) για ένα μουσικό αφιέρωμα στην μοναδική περφόμερ και ερμηνεύτρια ενώ το βράδυ της Παρασκευής, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Imagine 89,7 παίρνουν θέση στο φουαγιέ του Ολύμπιον για να επιλέξουν τα δικά τους αγαπημένα κομμάτια από τη φετινή playlist του IN-EDIT. Το Σάββατο του IN-EDIT είναι αφιερωμένο στη Λένα Πλάτωνος και μετά το doc Alive, θα βρεθεί στο Υψιλον (Εδέσσης 5) για ένα μεγάλο πάρτυ αφιερωμένο στην πρωτοπόρο της ελληνικής ηλεκτρονικής μουσικής. Πέντε ημέρες γεμάτες μουσική ολοκληρώνονται με ακόμη περισσότερη μουσική, το βράδυ της Κυριακής, στην Εφημερίδα (Φιλικής Εταιρίας 11), για το πάρτυ λήξης και βέβαια την ανανέωση του ραντεβού ανάμεσα στο IN-EDIT και τη Θεσσαλονίκη, για του χρόνου!!Το IN-EDIT είναι το παρασκήνιο του μουσικού κόσμου. Καταγράφει με την ίδια ειλικρίνεια τις στιγμές δόξας αλλά και τις εντάσεις, τις αποτυχίες και τις συγκινήσεις που μόνο η μουσική μπορεί να προκαλέσει. Καταγράφει τον παγκόσμιο χαρακτήρα της μουσικής αλλά και την αλλαγή των αποχρώσεών της, ανάλογα με τη χώρα, την πόλη ή τη γλώσσα.Για 5 ημέρες, το IN-EDIT ταξιδεύει με μουσικές και εικόνες σε όλο τον κόσμο συγκεντρώνοντας τις πιο σπουδαίες μουσικές ιστορίες. Μαζί του φέτος σε αυτό το ταξίδι, είναι η Estrella Damm και το Beefeater. Από τις 18 μέχρι τις 22 Απριλίου, στις αίθουσες Ολύμπιον και Παύλος Ζάννας, η μουσική και το σινεμά συναντιούνται στην πιο ειλικρινή τους μορφή: το ντοκιμαντέρ. Δεν θα δεις πουθενά.. τόση μουσική!Κανονικό:DOC ALIVE(Σάββατο 21/4 20:00)Πακέτο 2+1 [δεν περιλαμβάνει το doc alive]:Free Pass:Ανάμεσα στους κορυφαίους πιανίστες της τζαζ μουσικής, λίγοι παραμένουν μέχρι σήμερα τόσο επιδραστικοί όσο ο Μπιλ Έβανς. Η εμφάνισή του, στα τέλη της δεκαετίας του ’50, εισήγαγε μία νέα διάσταση στη τζαζ μουσική, που θα καθήλωνε εξίσου τους μουσικούς και τους ακροατές. Μέσα από συνεντεύξεις φίλων και συνεργατών του, το ντοκιμαντέρ αυτό παρουσιάζει μία μουσική πορεία και μία ζωή γεμάτες λάμψη, τραγωδία, πρωτοπορία που άφησαν ανεξίτηλο ίχνος στη μουσική.Ακολουθώντας τον Τζον Κολτρέιν. Ένα συναρπαστικό μουσικό ντοκιμαντέρ, αφιερωμένο σε έναν εκπληκτικά ταλαντούχο πρωτοπόρο της μουσικής, οι συνθέσεις του οποίου αμφισβήτησαν τους κανόνες και εξακολουθούν να επηρεάζουν τους μουσικούς παγκοσμίως. Τοποθετημένο στο κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του, φέρνει τον Κολτρέιν στην μεγάλη οθόνη, σε όλες του τις διαστάσεις, αφήνοντας το κοινό να γνωρίσει τόσο τον καλλιτέχνη όσο και τον άνθρωπο.Ο David Bowie δεν υπήρξε ούτε για μία ημέρα κατά τη διάρκεια της ζωής του προβλέψιμος. Κάθε του κίνηση ήταν σχεδιασμένη έτσι ώστε να γοητεύει, να προκαλεί, να ξεπερνάει κάθε πιθανή προσδοκία. Ίσως όμως καμία άλλη περίοδος της συναρπαστικής του ζωής δεν προκαλεί περισσότερο ενθουσιασμό, έκπληξη αλλά και ερωτήματα, όσο τα τελευταία πέντε χρόνια. Ένα ειλικρινές πορτρέτο για έναν από τους καθοριστικότερους καλλιτέχνες του 20ου αιώνα.Μία μοναδική ματιά στη ζωή ενός από τους σπουδαιότερους κιθαρίστες και συνθέτες όλων των εποχών. Ο ίδιος ο Κλάπτον, μας οδηγεί στα παρασκήνια της ζωής του, τόσο της επαγγελματικής όσο και της προσωπικής, παρουσιάζει ανέκδοτο υλικό, σχολιάζει μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του και διαβάζει αποσπάσματα από τα προσωπικά του ημερολόγια, στα οποία αποτυπώνεται το σπάνιο ταλέντο του αλλά και η μάχη που έδωσε με τις εξαρτήσεις και την προσωπική φιλοδοξία.«Η σκηνή μπορεί να είναι ένα μοναχικό μέρος αλλά είναι ένα υπέροχα μοναχικό μέρος». Η νομαδική ζωή της πιο σημαντικής, διεθνώς αναγνωρίσιμης Τζαμαϊκανής είναι ένα υπόδειγμα ελευθερίας και επαγγελματισμού. Πρωτοπόρος και ίνδαλμα, η επιρροή της είναι εξίσου μεγάλη στην μουσική, την φωτογραφία και την μόδα και ακόμη και αν αυτό το ντοκιμαντέρ παρουσιάζει αρχικά την τραγουδίστρια, μοντέλο και ηθοποιό, δεν αρκείται σε αυτά, αλλά αποκαλύπτει άγνωστες μέχρι τώρα πτυχές της κόρης, μητέρας, αδελφής και γιαγιάς, ακολουθώντας την από την Καραϊβική μέχρι τις ευρωπαϊκές μητροπόλεις.Ο τρομπετίστας Lee Morgan δολοφονήθηκε σε ηλικία 33 ετών, από τη γυναίκα του, στο τζαζ κλαμπ όπου εμφανιζόταν. Μία συναρπαστική αφήγηση της ζωής του ταλαντούχου και ευγενή μουσικού, αλλά και εκείνης της ιδιότροπης συζύγου του, μέσα από μαρτυρίες φίλων και συνεργατών, μέσα από φωτογραφίες και μουσικά κομμάτια, από το ξεκίνημα μέχρι την μοιραία νύχτα.Για περίπου δύο δεκαετίες, οι Placebo, εκφράζουν με την μουσική τους μία εναλλακτική κουλτούρα που αδιαφορεί για το φύλο, την ηλικία και τη φυλή. Συμπληρώνοντας 20 χρόνια από το ξεκίνημά τους, κάνουν μία περιοδεία σε όλη τη Ρωσία, και βρίσκονται απέναντι σε μία αντισυμβατική κουλτούρα που ξεπερνούσε κατά πολύ τα όρια της μουσικής. Οι Placebo μας οδηγούν σε έναν κόσμο που επιμένει να δημιουργεί. Ένα ξεχωριστό ντοκιμαντέρ, που ακολουθεί το ταξίδι του συγκροτήματος, κατά μήκος 10 ρωσικών πόλεων.Η μουσική έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε κινηματογραφική παραγωγή, καθοριστικό στην ένταση των συναισθημάτων, είναι όμως πάντα «αόρατη». Μία συναρπαστική εξιστόρηση της ιστορίας της κινηματογραφικής μουσικής, σε συνδυασμό με την παρουσίαση κάποιων από τα πλέον αναγνωρίσιμα κινηματογραφικά θέματα, το ντοκιμαντέρ αυτό είναι φτιαγμένο για όσους λατρεύουν την μουσική στον κινηματογράφο.Οι Σεπουλτουρα είναι αναμφισβήτητα ένα από τα κορυφαία ονόματα της χέβι μέταλ μουσικής και ίσως το πιο σημαντικό χέβι μέταλ συγκρότημα της δεκαετίας του ’90. Κάνοντας περιοδείες για περίπου 30 χρόνια, δημιουργώντας ένα ασύγκριτο προσωπικό στυλ και επηρεάζοντας γενιές μουσικών και συγκροτημάτων, αυτοί οι Βραζιλιάνοι απέδειξαν ότι δεν αστειεύονται. Αυτή είναι η ιστορία των Σεπουλτούρα, που ξεκίνησαν από τη Βραζιλία για να κατακτήσουν τον κόσμο.O John Lydon, γνωστός ως Johnny Rotten, θυμάται, φιλοσοφεί, αφηγείται, σχολιάζει, διαμαρτύρεται και αναπολεί την εποχή που ακολούθησε τη διάλυση των Sex Pistols. Η ιστορία και η εποχή των Public Image Ltd., σε μία απολαυστική αφήγηση του ιδρυτή της. Προσδεθείτε!Το 2016 οι Rolling Stones, στα πλαίσια της περιοδείας τους, επισκέφθηκαν 10 χώρες της Λατινικής Αμερικής, τις 9 από αυτές για πολλοστή φορά, την δέκατη και τελευταία, για πρώτη. Η ταινία αυτή παρουσιάζει την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα των ζωντανών τους εμφανίσεων σε καθεμία από τις πόλεις, τις ιλιγγιώδεις προετοιμασίες και τα παρασκήνια στη διάρκεια του ταξιδιού με αποκορύφωμα το ιστορικό κλείσιμο της περιοδείας τους στην πρωτεύουσα της Κούβας, Αβάνα, όπου έγιναν η πρώτη ροκ μπάντα που έπαιξε ζωντανά σε ένα κοινό 1.200.000 θεατών.Yallah! στα αραβικά σημαίνει Πάμε! και το ντοκιμαντέρ αυτό ακολουθεί μερικούς από τους πιο σημαντικούς και πρωτοπόρους αντιπροσώπους της εναλλακτικής αραβικής κουλτούρας από το 2009 μέχρι το 2013, καταγράφοντας τη δουλειά τους, τα όνειρά τους και τους φόβους τους, στις σύγχρονες αραβικές κοινωνίες. Σε ένα σημείο του κόσμου γεμάτο ένταση, οι νέοι καλλιτέχνες, προσπαθούν εδώ και χρόνια να εκφραστούν ελεύθερα και να προωθήσουν απελευθερωμένες αντιλήψεις για τις κοινωνίες στις οποίες ζουν.Το έργο της Λένας Πλάτωνος, μιας σημαντικής φιγούρας της ελληνικής ηλε- κτρονικής σκηνής με ριζοσπαστικές δουλειές που αποδείχθηκαν μπροστά από την εποχή τους, ακούγεται ολοένα περισσότερο διεθνώς χάρη στην επανακυκλοφορία των δίσκων της και στα remix των τραγουδιών της. Με τη βοήθεια συνεργατών, φίλων και σημερινών Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, η ταινία επιστρέφει στην εποχή που δημιουργήθηκαν αυτοί οι επαναστατικοί δίσκοι.IN-EDIT THESSALONIKI EDITION 201818-22 ΑπριλίουΟλύμπιον και Παύλος Ζάννας