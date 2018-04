LIZZY BORDEN: Δισκογραφική επιστροφή. Ακούστε το "My Midnight Things"

"My Midnight Things" tracklist:

01. My Midnight Things

02. Obsessed With You

03. Long May They Haunt Us

04. The Scar Across My Heart

05. A Stranger To Love

06. The Perfect Poison

07. Run Away With Me

08. Our Love Is God

09. My Midnight Things (Reprise)

10. We Belong To The Shadows









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα όλες τις λεπτομέρειες της δισκογραφικής τους επιστροφής και παράλληλα μας δίνουν μια γερή γεύση με το ομότιτλο κομμάτι, το οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.Ύστερα απο 11 χρόνια απουσίας το θρυλικό συγκρότημα θα κυκλοφορήσει στιςμέσω της, το νέο του άλμπουμ με τίτλοΤην μίξη το άλμπουμ ανέλαβε οκαι το mastering, ενώ η παραγωγή ανήκει στο ίδιο το συγκρότημα με συμπαραγωγό τονο οποίος ανέλαβε και τα καθήκοντα του ντράμερ.