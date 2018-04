LORDI: Lyric video για το νέο κομμάτι "Your Tongue's Got The Cat"

Οι Lordi θα κυκλοφορήσουν μέσω της AFM Records την ένατη δισκογραφική τους δουλειά με τίτλο "Sexorcism" και δίνουν στη δημοσιότητα το lyric video για το κομμάτι "Your Tongue's Got The Cat" το οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω.





"Sexorcism" tracklist:

"Sexorcism"

"Your Tongue's Got The Cat"

"Romeo Ate Juliet"

"Naked In My Cellar"

"The Beast Is Yet To Cum"

"Polterchrist"

"SCG9: The Documented Phenomenon"

"Slashion Model Girls"

"Rimskin Assassin"

"Hell Has Room"

"Hot & Satanned"

"Sodomesticated Animal"

"Haunting Season"