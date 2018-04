MARDUK: Οι πρώτες λεπτομέρειες για το νέο τους album

"Viktoria" tracklist:

"Werwolf"

"June 44"

"Equestrian Bloodlust"

"Tiger I"

"Narva"

"The Last Fallen"

"Viktoria"

"The Devil’s Song"

"Silent Night"

Οιέδωσαν στη δημοσιότητα τις πρώτες λεπτομέρειες για την νέα τους δισκογραφική δουλειά. Το άλμπουμ τιτλοφορείταικαι η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τιςΤο άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο σε:- Ltd. CD box set (with CD, woven patch, metal pin, three stickers)- LP (with inlay and 180 gram vinyl)- Standard CD Jewelcase- ψηφιακάΗ χρωματιστή βινυλιακή έκδοση θα είναι διαθέσιμη σε μαύρο, διαφανές (200 κόπιες), λευκό (200 κόπιες), χρυσό (300 κόπιες), διάφανο κόκκινο (100 κόπιες), κόκκινο (200 κόπιες), ασημί (300 κόπιες), διάφανο κίτρινο (300 κόπιες), σκούρο πράσινο (200 κόπιες) καθώς και σε Picture vinyl (500 κόπιες)Το εξώφυλλο και το tracklist τουείναι διαθέσιμα παρακάτω.