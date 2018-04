POWERWOLF: Τίτλος, εξώφυλλο και tracklist του νέου album

"The Sacrament Of Sin" tracklist:

01. Fire & Forgive

02. Demons Are A Girl's Best Friend

03. Killers With The Cross

04. Incense And Iron

05. Where The Wild Wolves Have Gone

06. Stossgebet

07. Nightside Of Siberia

08. The Sacrament Of Sin

09. Venom Of Venus

10. Nighttime Rebel

11. Fist By Fist (Sacralize Or Strike)

12. Midnight Madonna (Bonus Track - only available at EMP and Napalm Records-Mailorder)

Οιέδωσαν στη δημοσιότητα τις πρώτες πληροφορίες του επερχόμενου νέου τους άλμπουμ . Η νέα δισκογραφική δουλειά των Γερμανών τιτλοφορείταικαι παράλληλα παρουσιάστηκε το εξώφυλλο και το tracklist της επικείμενης κυκλοφορίας.Περισσότερες πληροφορίες, όπως και η ημερομηνία κυκλοφορίας του άλμπουμ, αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.