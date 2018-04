PROJECT THEORY: Παρασκευή 13 Απριλίου @ Cafe Santan

Project Theory







Την, τοφιλοξενεί ένα μοναδικό show για τους λάτρεις της εναλλακτικής ροκ και μέταλ σκηνής.Πότε:Που:(Εργατικού κέντρου 12 - τηλ: 24210 76042)Ώρα: 22:00Είσοδος: ΕΛΕΥΘΕΡΗFacebook Event: https://bit.ly/2JeKCvm Χρέωση μόνο στο πρώτο ποτό/μπύρα +3€Η καλύτερη εκ'των ομολογουμένων #nuMetal μπάντα της Ελλάδας, οι, εμφανίζονται για πρώτη φορά στον Βόλο και δηλώνουν πανέτοιμοι να "γκρεμίσουν" τοΤι θα δώ από αυτούς, την Παρασκευή 13/4;Οιείναι τετραμελής "Nu metal" μπάντα από την Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησαν την πορεία τους το 2012, γράφοντας τα πρώτα τους single. Δυνατά riffs, brutal αλλά και μελωδικά φωνητικά και εξαιρετικά ενεργητική σκηνική παρουσία χαρακτηρίζει τους Project Theory σε κάθε τους LIVE εμφάνιση.Οιιδιαιτέρως από τα μέσα του 2015 και έπειτα, πραγματοποίησαν αναρίθμητες ζωντανές εμφανίσεις σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Αξίζει να αναφερθεί η συμμετοχή τους στο River Party Festival που πραγματοποιείται στο Νεστόριο Καστοριάς, η συμμετοχή τους στο Street Mode Festival 2015, ενώ το καλοκαίρι του 2016 εμφανίστηκαν σαν headliners στο Orfun Fest μαζί με τα 'Μωρά στη Φωτιά'.Κάποιες επίσης ζωντανές εμφανίσεις που αξίζει να αναφερθούν, είναι στο Φεστιβάλ Αναιρέσεις 2016 μαζί με τους 63 High και σαν headliners μαζί με τους Panx Romana, στο Edessycho Festival 2016.Οιανήκουν δισκογραφικά στην Sliptrick Records, δισκογραφική εταιρεία από την Αμερική. Το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο "Something Between Us", σκαρφάλωσε μέχρι το νούμερο 16 στα 50 καλύτερα ροκ άλμπουμ των Βαλκανίων, για το 2ο εξάμηνο του 2016. Τα hits του δίσκου, ήταν το Guardian Angel και το Final Chapter τα οποία παίζονται καθημερινά σε ροκ και μέταλ ραδιόφωνα της Αμερικής, υπό το φάσμα του 365 Radio Network.Θα ακολουθήσει DJ set από τα μέλη της μπάντας τωνPowered by: Bands Squad