SABATON και THE RAVEN AGE προστίθενται στο lineup του Rockwave Festival

Η προσθήκη τωνστοστις 19 Ιουλίου μαζί μεκαι, καθώς και αυτή τωνστις 20 Ιουλίου παρέα με τουςκαι, ανακοινώθηκε πριν λίγο απο την διοργάνωση του φεστιβάλ.Διαβάστε περισσότερα στην σχετική ανακοίνωση που ακολουθεί.Η πολεμική αρμάδα τωνπαίρνει θέση μάχης στο, τηνστοΆμα έχετε αμφιβολίες, παρακαλώ ανατρέξτε στα πρόσφατα αρχεία σας: η αγαπημένη μας Σουηδική μηχανή πολέμου SABATON είναι στο δρόμο για την απόλυτη κορυφή του heavy metal κόσμου.Χρειάζεστε αποδείξεις? Καθώς διαβάζετε, οι πλατινένιοι heavy metal ήρωες από το Falun, πρωταγωνιστούν στα μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά festivals μέσα από τις φωτιές και τις φλώγες και παίζουν σε μεγάλα στάδια μπροστά σε δεκάδες χιλιάδες θεατές, με θρυλικούς συμμάχους, όπως οι Iron Maiden και οι Scorpions. Τον Αύγουστο, θα διατάξουν για άλλη μία φορά τους στρατιώτες της Άγιας γης του Rockstad Falun Festival – aka Sabaton Open Air – όπου το συγκρότημα διοργανώνει το δικό του τριήμερο festival – κλείνοντας την τελευταία ημέρα με μία εκρηκτική εμφάνιση.Ωστόσο, αυτό είναι μόνο η αρχή: Όταν ο χειμώνας έφτασε, οι SABATON εξαπέλυσαν την ιδιαίτερη live δύναμη τους πάνω σε όλη την Ευρώπη. Δεν δείξαν κανένα έλεος, με όλα τους τα όπλα να πέρνουν φωτιά, όταν η ακούραστη μηχανή θανάτου κατέστρεφε sold-out αρένες. Support συγκρότημα σε αυτό το «The Last Tour», ήταν από τους ήρωες του metal, Accept.Τι? Τελευταία περιοδεία των SABATON? Όχι βέβαια, τα παγκόσμια πολεμικά πλάνα της μπάντας ήδη έχουν ξεκινήσει για τα επόμενα χρόνια. Ο τίτλος της τεράστιας, το λιγότερο, αυτής παγκόσμιας περιοδείας, έρχεται από το τελευταίο αριστούργημα των SABATON, «The Last Stand». Ο καινούριος τους δίσκος, ο οποίο κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2016 από την πιο δυνατή δισκογραφική εταιρεία του heavy metal «Nuclear Blast Records», είναι απλά μία τέλεια προσθήκη στην δισκογραφεία των SABATON, η οποία ήδη περιέχει μερικό από το πιο ηρωικό heavy metal που έχει γνωρίσει ο άνθρωπος.Οι στίχοι πάντοτε είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της τέχνης των SABATON. Χάρης στους κλασσικούς τους ύμνους, όπως 'Ghost Division', 'Uprising', 'Soldier Of 3 Armies', 'No Bullets Fly' and '40:1', οι SABATON έχουν καταφέρει να γίνουν superstars σε χώρες όπως: Σουηδίας, Φιλανδία, Τσεχία και Γερμανία. Η Πολωνία, ωστόσο, σηματοδοτεί κάτι διαφορετικό για το συγκρότημα: Τα μέλη των SABATON έχουν κυρηχθεί τιμώμενοι πολίτες της χώρας και το μεγαλύτερο show που έχουν δώσει ποτέ, έγινε στο Przystanek Woodstock Fetsival μπροστά από 500.000 fans.λοιπόν στο TerraVibe Park, την Πέμπτη 19 Ιουλίου στο Rockwave Festival 2018!Τηνθα πλαισιώσουν τα υπόλοιπα σχήματα της Rockwave ημέρας!Το όνειρο κάθε γκρουπ: ένα μεγάλο στάδιο γεμάτο με εκστασιασμένους φανς να φωνάζουν το όνομά της μπάντας σου, να ουρλιάζουν κάθε στίχο, γροθιές στον αέρα, χαμένοι στη μουσικοί, ενωμένοι σα μια μαγεμένη κοινότητα. Αυτή ήταν η εικονα που αντίκρυζαν οι The Raven Age κάθε νύχτα, αφού δέχτηκαν μια πρόταση να παίξουν ως support μπάντα με τους θρύλους της metal, Iron Maiden, στα πλαίσια της επιτυχημένης παγκόσμιας περιοδείας τους “The Book Of Souls”, το 2016.Τέτοιου είδους φιλοδοξίες απήχαν πολύ από τα μυαλά του Dan Wright (κιθάρα) και του George Harris (κιθάρα), όταν οι δυό τους γνωρίστηκαν πίσω στο 2009. Οι τότε έφηβοι άκουγαν μανιωδώς metalcore μπάντες, όπως τους Killswitch Engage, τους Parkway Drive και τους Avenged Sevenfold και μοιράζονταν κοινή αγάπη για soundtracks και ζωηρές κλασικές συμφωνίες. Σταδιακά αναπτύχθηκε το όραμα για τη δική τους μουσική και ο σχηματισμος δικής τους μπάντας ήταν φυσικό επακόλουθο.Με την προσθήκη του ντράμερ Jai Patel, του μπασίστα Matt Cox και του τραγουδιστή Michael Burrough, οι The Raven Age έπαιξαν σαν ολοκληρωμένη μπάντα το πρώτο τους live το Φεβρουάριο του 2013.Δουλεύοντας ανεξάρτητα και όντας υπερήφανοι για αυτό, κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο EP τους το καλοκαίρι του 2014 και ξεκίνησαν να περιοδεύουν πλάι σε μπάντες όπως Mastodon, Gojira, Tremonti, Delain, British Lion και Ghost. Οι εμφανίσεις τους στα φεστιβάλ Download και Sonishpere τους κατέστησαν ως ένα από τα πλέον δυνατά συγκροτήματα της Μεγάλης Βρετανίας. Και στη συνέχεια ήρθε η πρόσκληση να παίξουν ως support act με τους Iron Maiden σε ένα μια περιοδεία έξι μηνών, η οποία περιοδεία θα ταξίδευε τους νεαρούς Λονδρέζους σε γήπεδα χωριτηκότητας 55.000 της Νότιας Αμερικής, μέχρι το θρυλικόMadison Square Garden της Νέας Υόρκης.Έπειτα ακολούθησε η κυκλοφορία του πρώτου τους full-length album, "Darkness Will Rise", το οποίο αποτελεί απόδειξη πως οι The Raven Age είναι πλέον έτοιμοι να «πετάξουν».It's a heavy metal earthquake shaking the ground!Save the dates23 years people!Rockwave 2018 is calling metalheads!Are you with us?TerraVibe Park37ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας