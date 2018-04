ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ - 12 Απριλίου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ - 12 Απριλίου: Γενέθλια σήμερα για τους D.D. Verni (Overkill), John Kay (Steppenwolf) και Guy Berryman (Coldplay). Οι Cannibal Corpse κυκλοφορούν το "The Bleeding", οι Rush το "Grace Under Pressure", οι Great White το "...Twice Shy" και ο Big Joe Turner το single "Shake, Rattle and Roll".