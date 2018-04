SERPENT LORD: Τίτλος, εξώφυλλο και tracklist του νέου album

Line up:





Οι Θεσσαλονικείς heavy metallersέδωσαν στην δημοσιότητα το εξώφυλλο, τον τίτλο αλλά και το track list του επερχόμενου, ντεμπούτου άλμπουμ τους, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα. Πρόκειται συνολικά για την δεύτερη κυκλοφορία της μπάντας, η οποία έρχεται περίπου ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του demo.Το άλμπουμ ονομάζεται, ενώ το εξώφυλλο είναι ένας πίνακας τουμε τίτλο(1852), επεξεργασμένος από τον, ο οποίος επιμελήθηκε και το νέο logo της μπάντας. Οι ηχογραφήσεις του άλμπουμ έγιναν σταμε παραγωγό τον, ο οποίος ανέλαβε και την μίξη και το master του άλμπουμ.Παράλληλα, η μπάντα ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέα live shows τις επόμενες μέρες.“Towards The Damned”:1. The Lesser Key2. Ambassador of the New Age3. Nephilim4. Sacrilegium5. Evvuio Oitovo Iman6. Sodom and Gomorrah7. Serpent, The Lord8. Blood Offering9. God of Shadows10. Seed of DivineΟιείναι μια heavy metal μπάντα από την Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκαν τον Ιανουάριο του 2016 από τους(guitar/vocals),(bass/back vocals) και(lead guitar/back vocals).Στις 13 Μαϊου 2017, στην συναυλία τους με τους, η μπάντα κυκλοφόρησε το πρώτο της demo, το οποίο περιλαμβάνει τα κομμάτιακαιΟι ηχογραφήσεις του demo έγιναν το 2017 σταμε παραγωγό τονΓια την ώρα, ύστερα από μια αλλαγή στο line up, η μπάντα βρίσκεται στο στάδιο της μίξης του ντεμπούτου άλμπουμ της, το οποίο θα ονομάζεταιΜέχρι στιγμής οιέχουν ανοίξει στουςκαι, ενώ σύντομα πρόκειται να ανακοινώσουν νέα live shows.Marios Arikas - VocalsGiorgos Terzitanos - Lead Guitar/Back VocalsKonstantinos Sotirelis - Bass/ Back VocalsAxel Forsaken - Rhythm GuitarVaggelis Karafotis - Drums