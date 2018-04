Οι Stryper έδωσαν στη δημοσιότητα ένα ακόμη κομμάτι απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλο "God Damn Evil" που θα κυκλοφορήσει απο την Frontiers Music Srl στις 20 Απριλίου .





Ο λόγος για το "Lost" το οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω





"God Damn Evil" tracklist:

01. Take It To The Cross

02. Sorry

03. Lost

04. God Damn Evil

05. You Don't Even Know Me

06. The Valley

07. Sea Of Thieves

08. Beautiful

09. Can't Live Without Your Love

10. Own Up

11. The Devil Doesn't Live Here