ALICE IN CHAINS: Video για το νέο single "The One You Know"

Οι Alice In Chains παρουσίασαν το video για το νέο τους single "The One You Know" το οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω. Το συγκρότημα αυτό το διάστημα ετοιμάζει την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ το οποίο θα διαδεχθεί το "The Devil Put Dinosaurs Here" (2013) και με το "The One You Know" παίρνουμε μια πρώτη γεύση της επικείμενης δισκογραφικής επιστροφής των Alice In Chains.