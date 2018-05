ASTARTE FEST VOL.2: Σάββατο 12 Μαΐου @ Temple Athens

ASTARTE FESTIVAL 2018

In Memory of Maria “Tristessa” Kolokouri

Στο Temple (Ιάκχου 17, Γκάζι, Αθήνα)





Σάββατο 12 Μαΐου

Πόρτες: 18:00









Συμμετέχουν οι:

FORAY BETWEEN OCEAN

KEEPERS OF JERICHO

WRATHBLADE

LLOTH

AETHERIAN

BIGUS DICKUS

DESERT NEAR THE END









ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

• Προπώληση: 6€

• Ταμείο: 6€





Με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από την κυκλοφορία τουτων, της πρώτης all female black metal μπάντας, με μπροστάρισα την εκλιπούσακαι δύο χρόνια μετά τη διεξαγωγή της πρώτης edition του, τοεπιστρέφει στιςστον φιλόξενο χώρο τουΟι εργατικοίπου πραγματοποίησαν αίσθηση με τη κυκλοφορία του ντεμπούτο τους "Depression Neverending" και σε ένα διάλειμμα από τις ηχογραφήσεις του δεύτερου full length album τους, το εκπληκτικό Helloween tribute σχήμα των Keppers of Jericho, οι 90's black metal τιτάνες Lloth που θα παρουσιάσουν τον νέο τους δίσκο με τίτλο "Athanati" (που επίσης είναι αφιερωμένο στη μνήμη της Tristessa), οι πλέον θρυλικοί epic doom metallers Wrathblade, με επίσης νέο δίσκο στο οπλοστάσιό τους, το ατμοσφαιρικό metal σχήμα των Aetherian που έχει ήδη αρχίσει να πραγματοποιεί μια αξιοθαύμαστη πορεία, αυξάνοντας το fan base του εντός και εκτός συνόρων, το άκρως συνεπές heavy / power / thrash συγκρότημα των Desert Near The End, στα πρόθυρα άλλης μίας κυκλοφορίας της μακροσκελούς καλλιτεχνικής θεματικής ενότητας που έχουν ξεκινήσει εδώ και κάποια χρόνια και το φονικό covering machine των Bigus Dickus, θα συστήσουν ένα από τα πιο ολοκληρωμένα συναυλιακά line-up που θα βρεις σε indoor metal festival, αποτίοντας φόρο τιμής στη Μαρία Κολοκούρη και συνασπίζοντας τις δυνάμεις τους για καλό σκοπό.Αυτό είναι και το νόημα άλλωστε πίσω από το Astarte Festival. Καλλιτέχνες και κοινό να γίνονται ένα, αποδεικνύοντας πως η metal καλλιτεχνική κοινότητα της Ελλάδας είναι ενωμένη και δυνατότερη από ποτέ, ενώ τα μέλη της δεν διστάζουν να σταθούν δίπλα στον συνάνθρωπό τους. Τα έσοδα της φετινής edition λοιπόν θα διατεθούν για τα Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος.Ένα μήνυμα από τον Νικόλα Μαίη, ιθύνοντα νου του φεστιβάλ: "Ευχαριστώ από μέρους μου τις μπάντες που άμεσα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για την συμμετοχή τους αλλά και τις μπάντες που για λόγους ανωτέρας βίας ήταν αδύνατο να συμμετάσχουν. Για την Μαρία και για τον σκοπό! Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου!"