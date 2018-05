Athens Technopolis Jazz Festival: 4 έως τις 10 Ιουνίου @ Τεχνόπολις

8th Athens Technopolis Jazz Festival





#JazzBeThere: Το πιο δυνατό line-up που θα κάνει όλη την πόλη jazz





1 φεστιβάλ | 18 χρόνια | 7 μέρες | 21 μουσικά σχήματα





Πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων & απρόσμενων εκπλήξεων

Δευτέρα 4 Ιουνίου

Τρίτη 5 Ιουνίου

Τετάρτη 6 Ιουνίου

Πέμπτη 7 Ιουνίου

Παρασκευής 8 Ιουνίου

Σάββατο 9 Ιουνίου

Κυριακή 10 Ιουνίου

Το 18th Athens Technopolis Jazz Festival έρχεται από τιςστηνγια να μας χαρίσει 7 μέρες υπέροχης jazz εμπειρίας. Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του αγαπημένου -και ενήλικου πλέον- φεστιβάλ, η πιο jazz σκηνή της πόλης θα υποδεχτεί 21 μουσικά σχήματα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να έχουν για πρώτη φορά τη δική τους συμμετοχή κάνοντας τον international αέρα του φεστιβάλ ακόμα πιο εντυπωσιακό! Την εορταστική αυτή ατμόσφαιρα θα συμπληρώνουν μεγάλες παράλληλες εκδηλώσεις και απρόσμενες εκπλήξεις που θα σας αποκαλύψουμε πολύ σύντομα!Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, ενώνοντας και φέτος τις δυνάμεις της με τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση / Οnassis Cultural Centre Athens είναι έτοιμη για άλλη μία μοναδική διοργάνωση με το φετινό line-up να είναι πιο δυνατό και πλούσιο από κάθε άλλη χρονιά. Παράλληλα, στη Μικρή Σκηνή της Στέγης, από τις 7 έως τις 9 Ιουνίου, επιστρέφει το Πανόραμα Ελληνικής Τζαζ NEW GENERATION 5 με τρία καινούργια σχήματα που μας καλούν να αφεθούμε στους ευφάνταστους αυτοσχεδιασμούς που θα προκύψουν επί σκηνής με σημαντικούς βετεράνους της jazz. Αποτέλεσμα της ταυτόχρονης αυτής συνύπαρξης; Μία πόλη όλη jazz!Are you ready to jazz?Στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, τη, την πρώτη μέρα του 18th Athens Technopolis Jazz Festival, που θα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στην ελληνική jazz σκηνή, πρώτοι από όλους μάς υποδέχονται οιστη συνέχεια η νέα μουσική πρόταση του φεστιβάλ,και η βραδιά ολοκληρώνεται με την εμφάνιση του μουσικού σχήματος που επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει τη χώρα μας,Την, η μέρα ανήκει στους(Λουξεμβούργο) και(Ιταλία) ενώ τηνη σκηνή υποδέχεται τους(Βέλγιο), "(Δανία) και(Γερμανία).Τηνερχόμαστε πιο «κοντά» με τις Ισπανία, Τσεχία και Ολλανδία "ταξιδεύοντας" υπό τους ήχους τωνκαιαντίστοιχα. Το βράδυ τηςθα κλείσει με την πολυαναμενόμενη εμφάνιση τουαπό τις ΗΠΑ, ενώ νωρίτερα θα έχουμε απολαύσει τους(Αυστρία) και(Ελβετία).Τοκαταφτάνουν οι(Νορβηγία), οι(Πορτογαλία) και οι πάντα “γοητευτικοί”(Εσθονία). Η αυλαία του 18th Athens Technopolis Jazz Festival πέφτει τηνμε τους "(Ουγγαρία),(Σουηδία) και(Ηνωμένο Βασίλειο). Ναι, το κλείσιμο του φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο!Παράλληλα στο Πανόραμα Ελληνικής Τζαζ Nστη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, τηνθα εμφανιστούν οι:(σαξόφωνο),(πιάνο),(ντραμς),(κοντραμπάσο),(κιθάρα).Τη δεύτερη μέρα,, θα ακούσουμε τους ήχους των:(κοντραμπάσο),(τενόρο σαξόφωνο),(άλτο και σοπράνο σαξόφωνο),(ντραμς). Την τελευταία μέρα του Πανοράματος, το βράδυ του, θα μας συντροφεύσουν οι ήχοι των:(σαξόφωνα),(πιάνο),(ντραμς),(κοντραμπάσο).Καθ’ όλη τη διάρκεια των 7 ημερών του 1θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε την Τεχνόπολη στην πιο jazz εκδοχή της αφού, παράλληλα με το φεστιβάλ, οι χώροι της θα γεμίσουν με μοναδικές εκθέσεις και πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων ενώ οι εκπλήξεις που θα μας περιμένουν αναμένεται να είναι πολλές και συναρπαστικές!Ladies and Gentlemen, are you ready? #JazzBeThereΡαντεβού στην -πιο jazz από ποτέ- Τεχνόπολη! #KatheMeraTexnopoli18th Athens Technopolis Jazz Festival | Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Antonis Zouganelis*More jazz news? Just click here.#KatheMeraTexnopoli21:00 “Greek Jazz Virtuosos” | Athens Big Band feat. Dimitris Tsakas & Vassilis Xenopoulos22:00 Mihalis Kalkanis Live (Ελλάδα, ανερχόμενο σχήμα)23:00 John Balikos Trio (Ελλάδα)21:00 Ιωάννου / Βαφέας Quartet (Κύπρος)22:00 Greg Lamy Quartet (Λουξεμβούργο)23:00 Accordi e Disaccordi (Ιταλία)21:00 Drifter (Βέλγιο)22:00 All Too Human (Δανία)23:00 Sebastian Studnitzky “MEMENTO” orchestral experience (Γερμανία)21:00 Enriquito Trio (Ισπανία)22:00 Milan Svoboda Quartet (Τσεχία)23:00 Under the Surface (Ολλανδία)21:00 Woody Black 4 (Αυστρία)22:00 Moncef Genoud (Ελβετία)23:00 Theo Croker (ΗΠΑ)21:00 Espen Berg Trio (Νορβηγία)22:00 Brightbird Trio (Πορτογαλία)23:00 Peedu Kass Momentum (Εσθονία)21:00 Mihály Borbély Quartet (Ουγγαρία)22:00 Isabella Lundgren & Carl Bagge Trio (Σουηδία)23:00 Binker & Moses (Ηνωμένο Βασίλειο)