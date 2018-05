BAD MOVIES: Σάββατο 26 Μαΐου @ An Club w/ STRAY ALLEY & I Will NEVER. AGAIN

15 YEARS AND THE REELS STILL ROLLING





To Σάββατο 26 Μαΐου το ΑΝ Club θα γεμίσει με punk rock .





Bad Movies LIVE AT AN club 'official'

w/ STRAY ALLEY & I Will NEVER. AGAIN





Eίσοδος 7€





Προπώληση εισιτηρίων Rhythm Records





Οι Bad Movies από την Θεσσαλονίκη δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις μιας και είναι ίσως η καλύτερη punk 'n' roll μπάντα στην χώρα μας αυτή τη στιγμή, αντιπροσωπεύοντας επάξια την Θεσσαλονικιώτικη punk rock σκηνή, με δεκάδες συναυλίες ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μετά από αρκετό καιρό επιστρέφουν στην Αθήνα για να γιορτάσουν τα 15 τους χρόνια σε μια μοναδική συναυλία. Μαζί τους οι STRAY ALLEY & I Will NEVER. AGAIN