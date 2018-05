BLACK PONY FESTIVAL: Παρασκευή 18 Μαΐου @ An Club

BLACK PONY FESTIVAL

too hard to ride"Left the barn. Came to Town. Black Pony will settle down."Άφησε τα πάντα πίσω και κατέβηκε στην πόλη με μοναδικό σκοπό να γεφυρώσει τις εγχώριες μπάντες και να προωθήσει τη μουσική. Το μαύρο πόνυ παρακάμπτει τα μουσικά όρια και καταλήγει στο An Club!Η ομάδα του Mono Metal Open-Air Festival και τα Def Factory Studios παρουσιάζουν, για πρώτη φορά, τοΣτις, ένα "All-Star" line up, αποτελούμενο από συγκροτήματα τα οποία έχουν μοιραστεί τη σκηνή του Mono Metal Fest, θα βρεθεί στο γνωστό μας και μη εξαιρετέο υπόγειο!Links:Event: https://www.facebook.com/pg/blackponyfest/events/?ref=page_internal Tickets:presale 6€on spot 8€: Ξεκίνησαν το 2001, με Metal/Hardcore ήχο, η 4μελής μπάντα έχει 4 δίσκους, πολλές κοινές εμφανίσεις με αρκετές παγκοσμίως γνωστές μπάντες (Biohazard [USA], Cancer Bats [Canada], ProPain [USA], Zeroscape [Canada], Zuul Fx [France], Redound [Bulgaria], Vodka Juniors [GR], Nightstalker [GR], Planet of Zeus [GR] και A/E [GR]) και αμέτρητα χιλιόμετρα σε περιοδείες.: Δημιουργήθηκαν περίπου το 2008, παρουσιάζοντας ένα ηλεκτρισμένο Heavy Rock/Stoner μουσικό κράμα, φέροντας τη σφραγίδα των επιρροών τους, αλλά ταυτόχρονα, χαράζοντας και ένα δικό τους μοναδικό δρόμο. Η δισκογραφία τους αποτελείται από το single "Outcome" και το πρώτο τους άλμπουμ "Welcome to the Liquor Store", το οποίο κυκλοφόρησε παγκοσμίως από την MLK Records. Οι SOBER ON TUXEDOS έχουν μοιραστεί τη σκηνή σε Ελλάδα και Κύπρο με αρκετά γνωστές μπάντες όπως 1000 Mods, Potergeist και Nightstalker.: Ένα Alternative/Metal συγκρότημα, το οποίο ξεκίνησε κοντά στο 2014. Το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο "Her Majesty's Pleasure" είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει παγκοσμίως μέσα στο 2018. Όλα τα μέλη της μπάντας έχουν μεγάλη παρουσία στην Ελληνική metal κοινότητα και έχουν περάσει από μπάντες όπως οι Spitback, Unsin, Elysion και Shiverspine.: Μία Sludge/Stoner/Metal μπάντα, η οποία δημιουργήθηκε το 2004. Με την κυκλοφορία του πρώτου τους δίσκου "The Final Descend", υπέγραψαν συμβόλαιο με την Casket Music Corpo Records UK. Η δεύτερη κυκλοφορία τους με τίτλο "Blood and Whiskey", ήρθε κοντά στο 2010 μέσω της Αμερικάνικης δισκογραφικής Εταιρείας DSN Music. Το 2014, οι BEYOND PERCEPTION υπέγραψαν με την Turkey Vulture Records και κυκλοφόρησαν τον τρίτο δίσκο τους με τίτλο "Anthem For The Wasted". Έχουν μοιραστεί τη σκηνή με τους Rotting Christ, Spiritual Beggars, Annihilator και Suicidal Angels.: Δημιουργήθηκαν κοντά στο 2013, με εμμονή στον αναλογικό ήχο και έχοντας ως καλλιτεχνικό αυτοσκοπό τη δημιουργία επιβλητικών ηχοτοπίων και συναισθηματικά φορτισμένης ατμόσφαιρας. Οι Instrumental/Post Stoners HYPNOTIC NAUSEA, δε χάνουν ευκαιρία να ανεβαίνουν σε stages σε όλα τα μήκη και πλάτη της ελληνικής επικράτειας, δίπλα σε μπάντες όπως οι Crippled Black Phoenix, Duel, Yawning Man, Sasquatch, Planet of Zeus, Poem, 1000Mods, Mother of Millions, Void Droid, Tuber, Need, SiXForNinE, Gus G, 3Fold Pain, Godsleep κ.α. Ο πρώτος τους δίσκος κυκλοφόρησε το 2015 με τίτλο "Hypnosis". Η μπάντα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στούντιο ηχογραφώντας τον επόμενο δίσκο της.: Δημιουργήθηκαν το φθινόπωρο του 2017 από τους Dean O'Selly (κιθάρα), Νικόλα Παππά (μπάσο) και Αποστόλη Μιστίλογλου (τύμπανα). Άρχισαν να τζαμάρουν με σκοπό τη δημιουργία δικού τους υλικού. Το line up ολοκληρώθηκε όταν ακολούθησε ο Γιάννης Ντίντας στα φωνητικά. Με επιρροές από Volbeat, Black Stone Cherry, Black Label Society, Motorhead, ο ήχος τους δεν θα μπορούσε να μην είναι Hard/Heavy Rock'N'Roll.