BLACKSUN: Παρασκευή 8 Ιουνίου, παρουσίαση νέου album @ The Crow Club w/ Solid Faith και Wash of Sounds

Παρασκευή 8 Ιουνίου

@ The Crow Club













Σχεδόν 3 χρόνια μετά το ‘’Symphonies of the Damned’’ οι Blacksun επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και τίτλο ‘’Seed Of Hate’’!!Η μπάντα κινείται στο χώρο του heavy-power metal και έχει ζωή από τα μέσα της δεκαετίας του 90’.Ύστερα από 7 κυκλοφορίες για πρώτη φορά,κυκλοφορούν μέσα στον Ιούνιο του 2018, ένα full-length album με 9 καινούργια κομμάτια.Παραγωγός της νέας δουλειάς είναι ο Τασος Ιωαννίδης.Μετά από ένα χρόνο περίπου επιστρέφουν on stage με τρομερή διάθεση και παρουσιάζουν την νέα τους δουλειά!!Line-upMerakos Konstantinos-VocalsVassilis Veliopoulos-Guitars,Backing vocalsMinas Papadopoulos-GuitarsNick Koulelis – BassDimitris Stavroulakis-DrumsΜετά απο αρκετά χρόνια απουσίας οι Solid Faith επέστρεψαν με νέα σύνθεση με 2 συναυλίες ήδη στο ενεργητικό τους και βρίσκονται στη φάση των ηχογραφήσεων του πρώτου τους άλμπουμ στα Jam 2 Studio. Οι Solid Faith κινούνται σε progressive metal μονοπάτια και είναι: Παντελής Μουντούρης/Κιθάρα, Θοδωρής Μαρτίνης/Φωνητικά, Βύρων Γκάτσης/Μπασο και Κώστας Καραπετσάκος/Ντραμς.Οι Wash of Sounds είναι ενα heavy rock φαινόμενο που ξεκίνησε το 2014, με υποστηριχτές τον Κώστα Μαύρο στην κιθάρα και τη Ναϊρούζ στα φωνητικά. Στην παρέα προστέθηκαν ο Γιάννης Σούνδιας στο Μπάσο και ο Φοίβος Ανδριόπουλος στα τύμπανα! Ο ήχος τους προέρχεται από ένα μείγμα δυναμικής Rock με όμορφες μελωδικές γραμμές! Έχουν συμμετάσχει και φτάσει μεχρι τον Τελικό του Battle of the Bands 2014-2015 στην Αθήνα. Φέτος, έχοντας αποσπάσει πολλές καλές κριτικές για την δυναμική live παρουσία τους φτάσανε στον τελικό του πανελλαδικού διαγωνισμού συγκροτημάτων του Metal Hammer. Στόχος τους είναι να διαδόσουν την μουσική τους, με τον πιο δυνατό τρόπο!...it’s a wash of sounds and everything in between.Nairouz - VoicesKostas M.- Strings and OverturesGiannis S. - Bottom EndFivos A.. - PulseΕίσοδος:5€Έναρξη:22.30