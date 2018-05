DEEJAY NIC THE BAND: Rockstep bootleg mix του "Shape of You" του Ed Sheeran

Heavy κιθάρες / Dubstep ρυθμικά / Pop μελωδία... Το καινούριο rockstep bootleg mix των Deejay Nic The Band στο hit song "Shape of You" του Ed Sheeran. Οι Deejay Nic The Band συνδυάζουν ηλεκτρονικά στοιχεία της Dance και Dubstep με τον εκρηκτικό αναλογικό Rock ήχο της μπάντας.