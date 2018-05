FIVE FINGER DEATH PUNCH: Lyric video για το νέο κομμάτι "When the Seasons Change"

Οι Five Finger Death Punch παρουσίασαν το lyric video για το νέο κομμάτι "When the Seasons Change" απο το νέο τους άλμπουμ "And Justice For None" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 18 Μαΐου.