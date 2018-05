FIVE FINGER DEATH PUNCH: Το video του "Sham Pain" απο το επερχόμενο album

Μετά τα "When the Seasons Change", "Sham Pain", "Fake" και το "Gone Away" οι Five Finger Death Punch δίνουν στη δημοσιότητα ένα ακόμη κομμάτι απο το νέο τους άλμπουμ με τίτλο "And Justice For None" που θα κυκλοφορήσει στις 18 Μαΐου.