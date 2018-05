Οι Nine Inch Nails έδωσαν στη δημοσιότητα το κομμάτι "God Break Down The Door" απο το επερχόμενο νέο τους EP με τίτλο "Bad Witch" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 22 Ιουνίου.





"Bad Witch" tracklist:

"Shit Mirror"

"Ahead Of Ourselves"

"Play The Goddamned Part"

"God Break Down The Door"

"I'm Not From This World"

"Over And Out"