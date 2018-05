OCEANDVST: Παρασκευή 1 Ιουνίου @ Eightball w/ Spitback, Black Soul Choir, Diary of Affliction

Πότε: Παρασκευή 1 Ιουνίου

Που: Eightball Live Stage (Πίνδου 1, Λαδάδικα)

Πόρτες: 20:00

Είσοδος: 8€ ταμείο και 6€ (προπώληση μέσω των συγκροτημάτων & Nephilim)

OCEANDVST

Spitback

Black Soul Choir

Diary Of Affliction

Τι θα δώ την Παρασκευή 1 Ιουνίου στοΟικλείνοντας ήδη έναν χρόνο στην ελληνική σκηνή, οπου άμεσα τράβηξαν τα βλέμματα, και έχοντας κυκλοφορήσει το επιτυχημένο τους πρωτο EP "Escape Rovte", επιστρέφουν στην Αθήνα για ένα μοναδικό live μετά την εμφάνιση τους στο Schoolwave 2017. Θα μας παρουσιάσουν τη τελευταία τους δουλειά, καθώς επίσης και κομμάτια απο τον επερχόμενο δίσκο τους που θα κυκλοφορήσει σύντομα!Μαζί τους οι Λαρισαίοικαι οι Θεσσαλονικείςκαι οιΤι θα δώ από αυτούς, την Παρασκευή 1/6;Το ταξίδι τωνξεκινάει στα μέσα του 2017 στη Θεσσαλονίκη. Η είσοδός τους στη σκηνή ήταν γρήγορη και τράβηξε τα βλέμματα με την κυκλοφορία του πρώτου τους ΕΡ με τίτλο “Escape Rovte”, ξεκινώντας να δημιουργούν ένα σημαντικό κοινό από τα πρώτα τους βήματα. Τη κυκλοφορία του “Escape Rovte” συνόδευσαν ένα lyric και δύο μουσικά videos τα οποία έγιναν απροσδόκητα δημοφιλή σε μικρό χρονικό διάστημα. Μία από τις πιο αξιοσημείωτες στιγμές τους μέχρι τώρα, ήταν η κατάκτηση της τρίτης Θέσης στο διαγωνισμό του 1055 rock στο Street Mode festival, ενώ όσον αφορά το μέλλον, το συγκρότημα ετοιμάζει το πρώτο full length album. Ο ήχος τους ποικίλει από rock, punk και alternative ήχους με συγκροτήματα όπως Tonight Alive, My chemical Romance, Twenty One Pilots και Paramore να είναι οι βασικότερες τους επιρροές. Τα στοιχεία που τους χαρακτηρίζουν περισσότερο είναι η χαρισματική τους τραγουδίστρια με την ζεστή και έντονη φωνή της και η συναισθηματικότητα των τραγουδιών τους. Οι περισσότεροι χαρακτηρίζουν τις συναυλίες τους ως μια αυθόρμητη και ενεργητική εμπειρία γεμάτη ένταση.Τι θα δώ από αυτούς, την Παρασκευή 1/6;Οιδημιουργήθηκαν το 2003 με το όνομα Just Another Reason με πολλές επιρροές από την Nu metal - Hardcore σκηνή της Αμερικής και σύντομα αλλάξαν το όνομά τους σε Spitback. Τα τελευταία χρόνια μετά απο αλλαγές στην σύνθεσή της η μπάντα έχει ξεκινήσει διαδικασίες σύνθεσης νέου υλικού, κάνοντας την αρχή με την κυκλοφορία του νέου της Digital Single με το όνομα “Again” το οποίο κυκλοφόρησε στις αρχές του 2018. Τα μελλονικά σχέδια της μπάντας είναι η σύνθεσή νέων κομματιών και οι live εμφανίσεις.Τι θα δώ από αυτούς, την Παρασκευή 1/6;Οιείναι ένα alternative rock συγκρότημα, που συνδυάζει στοιχεία από progressive και post-punk μουσική. Υπάρχουν από τα τέλη του 2014, και έχουν ολοκληρώσει ένα full length demo. Έκτοτε, έχουν πολλαπλασιάσει και εξελίξει το υλικό και τον ήχο τους. Αυτή την περίοδο, ασχολούνται με την παραγωγή της δεύτερης δισκογραφικής τους δουλειάς.Τι θα δώ από αυτούς, την Παρασκευή 1/6;Οιείναι ένα metalcore συγκρότημα με έδρα την Θεσσαλονίκη. Highlight στην μέχρι τώρα πορεία τους είναι η εμφάνιση τους ως support act τον Οκτώβριο του 2017 στους Exist Immortal και For The Wicked. Το πρώτο τους κομμάτι μόλις κυκλοφόρησε.Powered by Bands SquadFor more info: bands_squad@hotmail.com ================ΧΟΡΗΓΟΙ===============THE PUB THESSALONIKI.Dizzydolls RockbarZaxos Music StoreΒαβυλώνα