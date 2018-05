OCEANDVST: Παρασκευή 11 Μαΐου @ An Club w/ Mask of Prospero, Vegan Mosquitoes, Pretend We Are Dead, Slowheart

Παρασκευή 11 Μαΐου





OCEANDVST





special act: Mask of Prospero, Vegan Mosquitoes, Pretend We Are Dead, Slowheart





An Club (Σολωμού 13-15, Εξάρχεια)





Πόρτες: 20:00 - Προπώληση: 6€ - Είσοδος: 8€





Οικλείνοντας ήδη έναν χρόνο στην ελληνική σκηνή, οπου τράβηξαν τα βλέμματα γρήγορα, και έχοντας κυκλοφορήσει το επιτυχημένο τους πρωτο EPεπιστρέφουν στην Αθήνα για ένα μοναδικό live μετά την εμφάνιση τους στο Schoolwave 2017. Θα έχουμε τη χαρά να μας παρουσιάσουν τη τελευταία τους δουλειά, καθώς επίσης και κομμάτια απο τον ερχόμενό τους δίσκο που θα κυκλοφορήσει σύντομα!Μαζί τους οιΠροπώληση εισιτηρίων γίνεται στα καταστήματα Full Moon Store(Εξάρχεια,Θεμιστοκλέους 42 – Μοναστηράκι , Νορμανού 7 )Διαθέσιμα μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής 11 ΜαΐουΤο ταξίδι των OCEANDVST ξεκινάει στα μέσα του 2017 στη Θεσσαλονίκη. Η είσοδός τους στη σκηνή ήταν γρήγορη και τράβηξε τα βλέμματα με την κυκλοφορία του πρώτου τους ΕΡ με τίτλο “Escape Rovte”, ξεκινώντας να δημιουργούν ένα σημαντικό κοινό από τα πρώτα τους βήματα. Τη κυκλοφορία του “Escape Rovte” συνόδευσαν ένα lyric και δύο μουσικά videos τα οποία έγιναν απροσδόκητα δημοφιλή σε μικρό χρονικό διάστημα. Μία από τις πιο αξιοσημείωτες στιγμές τους μέχρι τώρα, ήταν η κατάκτηση της τρίτης Θέσης στο διαγωνισμό του 1055 rock στο Street Mode festival, ενώ όσον αφορά το μέλλον, το συγκρότημα ετοιμάζει το πρώτο full length album.OCEANDVST - SET ME FREE via YouTubeΟ ήχος τους ποικίλει από rock, punk και alternative ήχους με συγκροτήματα όπως Tonight Alive, My chemical Romance, Twenty One Pilots και Paramore να είναι οι βασικότερες τους επιρροές. Τα στοιχεία που τους χαρακτηρίζουν περισσότερο είναι η χαρισματική τους τραγουδίστρια με την ζεστή και έντονη φωνή της και η συναισθηματικότητα των τραγουδιών τους. Οι περισσότεροι χαρακτηρίζουν τις συναυλίες τους ως μια αυθόρμητη και ενεργητική εμπειρία γεμάτη ένταση.OCEANDVST @ Shoolwave 2017 via YouTubeΟι Mask Of Prospero είναι μια modern progressive metal μπάντα από την Αθήνα. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2015 και κυκλοφόρησε το πρώτο του EP, "In Absence" αργότερα τον ίδιο χρόνο.Μετά από μεγάλες αλλαγές στα μέλη της, η μπάντα έχει αρχίσει να βρίσκει τον χαρακτηριστικό της ήχο, ο οποίος εναλλάσσεται μεταξύ δυνατών djent σημείων και συναισθηματικών ατμοσφαιρικών περασμάτων.Το ντεμπούτο τους "The Observatory" θα κυκλοφορήσει στις 16 Απριλίου του 2018 από την Symmetric Records. Πρόκειται για ένα conceptual album εμπνευσμένο από τη σύγχρονη κοινωνία και την ανθρώπινη προκατάληψη.Οι Vegan Mosquitoes σχηματίστηκαν τον Οκτώβριο του 2014 από το Δημήτρη, τη Μαρτίνα, το Γιώργο και το Νάσο. Στόχος της μπάντας ήταν και είναι να εκφραστεί γράφοντας πρωτότυπη μουσική σε ύφος rock/alternative χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί από ταμπέλες. Τα δυνατά κ γεμάτα ενέργεια Live είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του group.Η μπάντα το 2016 ολοκλήρωσε την ηχογράφηση του πρώτου της ομότιτλου Live ΕΡ υπό της οδηγίες του Alex Bolpasis (The Road Miles, 10 Code, The Mound κλπ) στα Artracks recording studios το οποίο κυκλοφορεί σε ψηφιακή μορφή ( https://veganmosquitoes.bandcamp.com/ ) και σε φυσική από την ίδια την μπάντα.Το Δεκέμβριο του 2017, το line up άλλαξε με τον ερχομό της Μανταλένας στα drums και το 2018 ξεκίνησαν πάλι δυναμικά τις live εμφανίσεις τους. Έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν τον δικό τους ήχο που αφομοιώνει στοιχεία από όλο το φάσμα της rock και εξελίσσονται συνεχώς.Οι Pretend We Are Dead είναι μια Αθηναϊκή τετραμελής μπάντα. Ο ήχος τους μπορεί να χαρακτηριστεί ως Alternative με βασικές επιρροές από τα συγκροτήματα του Seattle. Έχουν κυκλοφορήσει ένα EP και αυτή την περίοδο συνθέτουν τον πρώτο τους δίσκο.Οι Slowheart είναι ένα πενταμελές σχήμα που κυμαίνεται στους ήχους της μελωδικής hardcore. Η μπάντα δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2017 από άτομα διαφορετικού μουσικού υποβάθρου με κοινό σκοπό την έκφραση μέσω της σύνθεσης μουσικής. Στις 5 Μαρτίου, κυκλοφόρησαν το πρώτο τους single, “Discomfort” και βρίσκονται στα στάδια ηχογράφησης του επερχόμενου EP τους, “An Act of Moving Forward”.