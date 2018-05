Ronald James Padavona ή απλά Dio

BLACK SABBATH

RONNIE DIO & THE PROPHETS 1961-1967

ELF

RAINBOW

HEAVEN & HELL





Long Live Ronnie James Dio

Studio Δισκογραφία :

1957–1958 The Vegas Kings

1958 Ronnie & The Ramblers

1958–1961 Ronnie and the Red Caps

1961–1967 Ronnie Dio and the Prophets

1967–1969 The Electric Elves

1969–1970 The Elves





-Η δισκογραφία των παραπάνω περιλαμβάνει κάποια singles και live υλικό-





Elf:

1972 - Elf

1974 - Carolina County Ball

1975 - Trying to Burn the Sun





Rainbow :

1975 – Ritchie Blackmore's Rainbow

1976 – Rising

1978 – Long Live Rock 'N' Roll





Black Sabbath:

1980 – Heaven and Hell

1981 – Mob rules

1992 – Dehumanizer





Dio:

1983 – Holy Diver

1984 – The Last in Line

1985 – Sacred Heart

1987 – Dream Evil

1990 – Lock up the Wolves

1994 – Strange Highways

1996 – Angry Machines

2000 – Magica

2002 – Killing The Dragon

2004 – Master of the Moon





Heaven and Hell:

2009 – The Devil You Know





Επίσης έχει κυκλοφορήσει πάρα πολλά Live, ep, singles, DVD και συλλογές με τα παραπάνω group.

Σε ευχαριστούμε για όλα Ronnie θα σε θυμόμαστε για πάντα εξ' άλλου οι θεοί δεν πεθαίνουν ποτέ...





ALL HAIL DIO





"Panos" for BBR

Η καριέρα του καλύπτει έξι δεκαετίες, γεννήθηκε στο Πόρτσμουθ του Νιου Χάμσαϊρ στις 10 Ιουλίου 1942 και έφυγε απο την ζωή στις 16 Μαΐου 2010 σε ηλικία 67 ετών, βυθίζοντας σε θλίψη όλη την rock και metal κοινότητα παγκοσμίως, αλλά με την κληρονομία που μας άφησε πίσω του, μέσα απο τα τραγούδια του, θα τον κάνουν να ζει αιώνια και παράλληλα θα μεγαλώνουν άλλες τόσες γενιές με συντροφιά τον μεγάλο αυτόν μουσικό και άνθρωπο.Στα πρώτα χρόνια της ενασχόλησης του με την μουσική ασχολήθηκε με την τρομπέτα, το μπάσο, τα ντραμς και άλλα μουσικά όργανα, αλλά ευτυχώς για την ιστορία της μουσικής, αυτό που τον κέρδισε ήταν το τραγούδι και δεν στερηθήκαμε την χαρά και την μαγεία της φωνής του Ronnie.Η πορεία του Dio στη μουσική ουσιαστικά αρχίζει το 1957 με τούςκαι όλα παίρνουν τον δρόμο τους απο εκεί και πέρα.Αργότερα ήρθαν οι, η προσωπική του καριέρα με τούς, οικαι πάρα πολλές συμμετοχές σε άλμπουμ άλλων καλλιτεχνών.Κατά την διάρκεια της μεγάλης καριέρας του συνεργάστηκε με πάρα πολλούς διάσημους και μεγάλους μουσικούς του χώρου όπωςσε προσωπικό δίσκο του πρώτου,,κ.α.Η λίστα είναι ατελείωτη...Επίσης συμμετείχε σε αλμπούμ συγκροτημάτων όπωςκ.α.Μια απο της μεγάλες στιγμές του Dio ήταν όταν κατόρθωσε να συγκεντρώσει 40 καλλιτέχνες απο την αφρόκρεμα του είδους και να ηχογραφήσουν το(1986), μια φιλανθρωπική κίνηση για τα υποσιτισμένα παιδιά της Αφρικής.Ο Dio ήταν ο εμπνευστής των devil horns, που πλέον εδώ και δεκαετίες, έχουν καθιερωθεί σε κάθε rock και heavy metal συναυλία. Ο ίδιος δήλωνε οτι η έννοια αυτού του συμβολισμού είναι το ξόρκισμα του κακού.Το να προσπαθήσει κάποιος μέσα απο ενα άρθρο να αναφερθεί στην καριέρα και την ζωή του, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο. Ένα ολόκληρο βιβλίο δεν θα ήταν και πάλι αρκετό, πόσο μάλλον μέσα σε λίγες σειρές...Έτσι κι αλλιώς έχουν γραφτεί τα πάντα γι αυτόν τον μεγάλο καλλιτέχνη, και εμείς απλά θέλαμε λόγω της ημέρας, να θυμίσουμε λίγα πράγματα απο την πορεία του στην μουσική, σαν ένας μικρός φόρος τιμής στην μνήμη του.