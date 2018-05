SadDoLLs: "Creep It Into You" - Νέο Videoclip και Digital Single

Tracklisting για το "Creep It Into You" :

Οι Έλληνες goth metallersκυκλοφόρησαν το τελευταίο digital single και videoclip για το δίσκο τους(2017) με τίτλοΤη σκηνοθεσία και το animation του video έχει επιμεληθεί οΤο single που περιέχει το ομώνυμο κομμάτι (μαζί με κάποια ακυκλοφόρητα b-sides)έχει μιξαριστεί από τον βετεράνο στο είδος, Φινλανδό) και έχει γίνει re-mastered αποκλειστικά από τον γνωστό).To εξώφυλλο του digital single έχει επιμεληθεί ο Αμερικάνος, και κυκλοφορεί σε όλα τα digital platforms μέσω τηςΤην νέα φωτογράφιση της μπάντας έχει επιμεληθεί οπου έχει φωτογραφήσει μεταξύ άλλων τουςΟιπου έχουν καλωσορίσει δυο νέα μέλη στη σύνθεση τους (- Μπάσο &- Πλήκτρα (Studio Member)) θα εμφανιστούν τον Νοέμβριο στοστην Βιέννη μαζί με τουςκαι. Βρίσκονται επίσης στα πρώιμα στάδια της προπαραγωγης νέου δίσκου με 6 νέα κομμάτια σε early stages.01. Creep It Into You (Remastered)02. Pale White Dracula (Queen Elizadeth RMX)03. Bleed All I Can (Stranger Synths Demo)George Downloved - VocalsPaul Evilrose - GuitarsJohnny Vitu - GuitarsSir Psycho - BassDarroc - DrumsSean McQueen - Keyboards (Studio Member)