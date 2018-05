SELEFICE, PIRANHA, SHOW YOUR FACE, FRAGMENTS OF DESPAIR, UMBRIEL UPON US: Σάββατο 2 Ιουνίου @ Black Box Methodia

SELEFICE, PIRANHA, SHOW YOUR FACE, FRAGMENTS OF DESPAIR, UMBRIEL UPON US live @ METHODIA





(Σάββατο 2 Ιουνίου 2018)





Ώρες εμφάνισης:

SELEFICE

PIRANHA

SHOW YOUR FACE

FRAGMENTS OF DESPAIR

UMBRIEL UPON US





Άλλο ένα δυνατό metal φεστιβάλ και αυτή τη φορά σε ακόμα πιο ακραίο ήχο, διοργανώνει ηστη(Κωνσταντινουπόλεως 113 & Αγίου Όρους 15)!Το, headliners θα είναι οι ιστορικοί, που στα ‘90ς έκαναν πολλά κεφάλια να γυρίσουν προς το μέρος τους και έπαιξαν με όλες τις μεγάλες ελληνικές μπάντες του ακραίου ήχου της χώρας μας, συντελώντας στην άνθηση του συγκεκριμένου εγχώριου ήχου. Με ένα τεράστιο άλμπουμ το «Where Is The Heaven», ανατριχιαστικό soundtrack που γαλούχησε τη συγκεκριμένη γενιά, χάθηκαν άδοξα σύντομα, όμως επανήλθαν λίγους μήνες πριν σκορπώντας ενθουσιασμό στη σκηνή!Σε θέση co-headliner, θα βρεθεί άλλη μια ιστορική και σημαντική μπάντα της ελληνικής σκηνής που έκανε έντονη την παρουσία της, επίσης στα ‘90ς, με κυκλοφορίες αλλά και σημαντικές συναυλίες, παρότι δεν είχε καταφέρει να κυκλοφορήσει ολοκληρωμένη δουλειά! Οισυμπληρώνουν το δελεαστικό πακέτο των δύο βασικών μπαντών του φεστιβάλ έχοντας δημιουργηθεί το 1987 και έχοντας μόλις επιστρέψει στη σκηνή και αυτοί, μετά από 16 χρόνια απουσίας!Πριν από τις δύο αυτές ιστορικές μπάντες, θα εμφανιστούν 2 μπάντες που τιμούν το δυναμικό τηςΟι έμπειροι, με 3 άλμπουμ στο ενεργητικό τους και άπειρα live σε Ελλάδα και εξωτερικό με μεγάλες μπάντες επιστρέφουν στην Αθήνα για να διδάξουν πως παίζεται το σύγχρονο thrashcore…μια μπάντα που είναι αληθινά μία δολοφονική μηχανή!Μαζί και οι, που το πρώτο τους άλμπουμ προκάλεσε μεγάλη αίσθηση και είναι μια νεανική μπάντα με ελπίδες! Το μελωδικό thrash-death τους είναι για μεγάλα πράγματα!To φεστιβάλ θα ανοίξουν, οι πρωτοεμφανιζόμενοι, αλλά με αρκετά έμπειρα μέλη,και στο φεστιβάλ τηςθα παρουσιάσουν για πρώτη φορά το πρώτο τους EP!Είσοδος: 6 ευρώDoors open: 19:3020:30-21:00: 21:10-21:40: 21:50-22:2022:30-23:1023:20-00:30Οι Selefice είναι μια ελληνική metal μπάντα που δημιουργήθηκε το 1990 στην Αθήνα και ανήκε στη θρυλική γενιά της ελληνικής extreme metal σκηνής των αρχών της συγκεκριμένης δεκαετίας, που εμφάνισε συγκροτήματα όπως οι Rotting Christ, Septiflesh, Acid Death, Nightfall, Piranha, Horrified, Septicemia, Epidemic και πολλά άλλα, ενώ μοιράστηκε τη σκηνή με τα περισσότερα από αυτά.Το 1991 κυκλοφόρησε το ομώνυμο demo του συγκροτήματος με 3 κομμάτια , το οποίο πούλησε παγκοσμίως μέσω του tape-trading πάνω από 1000 αντίτυπα. Παράλληλα το συγκρότημα εμφανιζόταν όσο πιο συχνά μπορούσε σε συναυλίες και metal festivals στην Αθήνα κυρίως, ενώ στο τέλος τους 1993 κυκλοφόρησε το μοναδικό του άλμπουμ ως τώρα, το Where Is The Heaven από την ελληνική Molon Lave Records σε βινύλιο και από τη γερμανική Soundphaze International σε cd. Το 1994 και για διάφορους λόγους το συγκρότημα διαλύθηκε άδοξα, αφήνοντας την απορία σε πολλούς οπαδούς του underground για το ποια θα μπορούσε να ήταν η συνέχεια του…Με τα χρόνια οι Selefice απέκτησαν cult status και το Where Is The Heaven θεωρήθηκε από πολλούς ως ένα από τα διαμάντια της ελληνικής ακραίας σκηνής και ένα άλμπουμ μπροστά από την εποχή του, ενώ δεν είναι λίγοι αυτοί που παρά τα 24 σχεδόν χρόνια που πέρασαν από τότε, μεγάλωσαν το όνομα της μπάντας και επιθυμούσαν την επανασύνδεση της…Το 2015 η Floga Records επανακυκλοφόρησε το demo των Selefice σε βινύλιο και cd μαζί με άλλα θρυλικά demo της εποχής, σε μια συλλογή που ονομάστηκε Long Live The Past και περίπου την ίδια εποχή, δύο από τα βασικά και ιδρυτικά μέλη της μπάντας, ο Miltos J. (κιθάρα-φωνητικά) και ο Petros M. (κιθάρα, δεύτερα φωνητικά) ένιωσαν την ανάγκη να ξεπαγώσουν το συγκρότημα και να το επαναφέρουν στο σήμερα. Κάτι που έγινε τελικά πραγματικότητα στο τέλος του 2017 όταν και εντάχθηκαν στο line up, δύο καινούργια μέλη, ο Manos M. στο μπάσο και στα δεύτερα φωνητικά και ο Vaggelis V στα drums, οι οποίοι είναι επίσης μέλη σε μια άλλη θρυλική cult μπάντα της ελληνικής extreme metal σκηνής, τους Necromancy.Αυτή την εποχή προβάρουν εντατικά σε παλιό αλλά και ολόφρεσκο νέο υλικό, πραγματοποίησαν ήδη με επιτυχία το πρώτο live της επιστροφής τους, ενώ παράλληλα η Floga Records επανακυκλοφόρησε το Where Is the Heaven πρώτα σε cd και σύντομα και σε βινύλιο.===============Οι PIRANHA δημιουργήθηκαν το 1987 από τους Γιάννη Κοσκινά-κιθάρα & φωνητικά, Κώστα Κοσκινά-μπάσο, με ντράμερ τα πρώτα χρόνια τον Μιχάλη Τσεμπερτση. Μετά τα ντραμς τα ανέλαβε οριστικά ο Μπάμπης Τσολάκης και λίγο αργότερα εντάχθηκε και ο Δημοσθένης Κωστόπουλος-κιθάρα. Η μουσική που έπαιζε το συγκρότημα ήταν Thrash-Death metal. Έκαναν πολλές συναυλίες στην Ελλάδα καθώς επίσης συμμετείχαν και σε αρκετά μεγάλα φεστιβάλ.Το συγκρότημα κατά την 14χρονη ενεργή συμμετοχή του στην ελληνική metal σκηνή κατάφερε να παίξει μαζί και με μεγάλα διεθνή ονόματα, όπως DESTRUCTION και MALEVOLENT CREATION. Μετά από 16 χρόνια απουσίας από την ελληνική metal σκηνή, ενεργοποιήθηκαν ξανά στα τέλη του 2017, αυτή τη φορά έχοντας στα drums τον Ανδρέα από τους ALBERT.Οι PIRANHA κυκλοφόρησαν τα:EXORCIST demo tape 1990THE GATE demo tape 1991WORLD GRAVE ep 12” disk 1992CANCER single 7”disk 1993===============Oι Show Your Face είναι ένα τετραμελές συγκρότημα από την καρδιά της Ελλάδας που κατατάσσεται στην ακραία πλευρά της metal μουσικής. Βαριά riffs, πολλά ρυθμικά μέρη, πειραματικοί ήχοι και μελωδίες χαρακτηρίζουν την μουσική τους απευθυνόμενη στους οπαδούς των gojira, machine head, architects, mastodon και άλλων.Μετρώντας 2 ολοκληρωμένα άλμπουμ από το 2009, μια μίνι περιοδεία στην Ιταλία, φιναλίστ σε διαγωνισμούς και πολλές εμφανίσεις ανα την Ελλάδα με συγκροτήματα όπως Sodom, Rotting Christ, Septic Flesh, Deez Nuts, nightrage and Stampin' Ground.12 Φεβρουαρίου 2017 ήταν η στιγμή που το καινούργιο full length album Show Your Face:III παρουσιάστηκε μέσω της Straight From The Heart Records.Ήδη έχει κυκλοφορήσει το πρώτο επίσημο video clip από το νέο άλμπουμ που ονομάζεται "Proud for Nothing" και το lyric video του τραγουδιού“Drift Away”.Την ηχογράφηση/μίξη/μάστερ του δίσκου έχει επιμεληθεί ο Στέλιος Κοσλίδης στα stelthsound studios.===============ΟΙ Fragments of Despair δημιουργήθηκαν στην Πάρο το 2013 απο τον τραγουδιστή και κιθαρίστα, Ρωμύλο(Romulus) Χονδρογιωργάκη ,και κιθαρίστα, Στέλιο(The youth) Ζουμή,του συγκροτήματος.Μερικούς μήνες αργότερα εντάχθηκε στη μπάντα ο Γιώργος Τσόλης στο μπάσο.Στις 9/7/2014 κυκλοφόρησε στο ’youtube’ το πρώτο demo τραγούδι της μπάντας με τίτλο 'Under the same sky' και στις 19/7/2014 το δεύτερο 'Eradicate War'.Αυτά τα δύο τραγούδια κέντρισαν το ενδιαφέρον του μουσικού παραγωγού Clive Martin κι έγιναν αφορμή να κυκλοφορήσει στις 17/1/2015 το πρώτο Ep του συγκροτήματος σε παραγωγή του.Τύμπανα έπαιζε ο Alex Sypsomos. Έπειτα από τρία χρόνια, με αρκετές ζωντανές εμφανίσεις και αρκετές αλλαγές μελών, οι Fragments of despair κυκλοφορούν το 'Broken lost Mistakes',το πρώτο τους άλμπουμ. Παραγωγός ο Clive Martin.Στα τύμπανα πλέον είναι ο Σεβάν Μπαρσαμ (Memorain,Karma Violence)και στο μπάσο ο Jason Ιωακείμ(Lucans).===============Οι Umbriel Upon Us είναι μια deathcore/modern death metal band από την Αθήνα. Υπάρχουν απο το 2014 , το 2017 όμως κατάφεραν και ολοκληρώθηκαν σαν συγκρότημα!Tο όνομα είναι επηρεασμένο από το μυθιστόρημα "infernal City" που διαδραματίζεται στο σύμπαν του elder scrolls. Το 2018 έβγαλαν το πρώτο τους EP "Days Of Suffering", που είναι η πρώτη τους επίσημη δουλειά και θα έχουν την ευκαιρία να την παρουσιάσουν για πρώτη φορά στο Methodia στις 2 Ιουνίου!!