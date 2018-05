THE ROCKIN’ DEAD, SPINBALL: Σάββατο 2 Ιουνίου @ Temple

THE ROCKIN’ DEAD

SPINBALL

THE ROCKIN’ DEAD_SPINBALLLIVE @ THE TEMPLE02/06/2018Το Σάββατο 02 Ιουνίου 2018, οικαι οικαταφθάνουν στο TEMPLE, το ναό των “μουσικών τελετουργιών”, για να παρουσιάσουν ένα δυναμικό και ατμοσφαιρικό Rock Live Show! Εκεί πάνω στη σκηνή Σκοτάδι και Σκιές θα γίνουν ένα, και υπόσχονται να συναρπάσουν και να προκαλέσουν τις αισθήσεις!ΣΑΒΒΑΤΟ 02/06TEMPLEΙάκχου 17, Γκάζι (Στάση metro Κεραμεικός)Doors open: 21:00Tickets: 6 €fb event: www.facebook.com/events/1650125598417849 Οι THE ROCKIN' DEAD είναι ένα αγγλόφωνο alternative rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 2016.Το εγχείρημα ξεκίνησε το 2013 ως ένα πειραματικό μουσικό project από τον παραγωγό και συνθέτη Κώστα Στριφτό σε συνεργασία με τον συνθέτη και κιθαρίστα Πάνο Μαλαχιά με σκοπό την δημιουργία και παραγωγή πρωτότυπων τραγουδιών στα οποία θα συμμετείχαν guest μουσικοί και καλλιτέχνες.Η πρώτη απόπειρα έφερε τον τίτλο “City Of Sin”. Το τραγούδι αποσπά σημαντική διάκριση στον διεθνή διαγωνισμό σύνθεσης American Songwriting Awards 2015 κερδίζοντας μια θέση ανάμεσα στους 5 φιναλίστ στην κατηγορία Rock.Στις αρχές του 2016, οι THE ROCKIN' DEAD εξελίσσονται σε μπάντα με την προσθήκη της τραγουδίστριας Anna Panama, του Theo Παπαχριστόπουλου στο μπάσο, του Πέτρου Μαλαχιά στην κιθάρα και του Άκη Γαβαλά στα τύμπανα. Tην ίδια χρόνιά κυκλοφορούν ψηφιακά και σε CD την 1η ολοκληρωμένη δισκογραφική τους δουλειά με τίτλο “Here Comes The Darkness”, μέσα από το προσωπικό τους label. Ο δίσκος λαμβάνει εξαιρετικές κριτικές και καταφέρνει να προσελκύσει ένα ευρύτερο και πιο mainstream κοινό.Ο ήχος τους περιέχει στοιχεία και επιρροές που προέρχονται κυρίως από το ευρύτερο φάσμα της κλασσικής και μοντέρνας Αμερικάνικης Rock σκηνής.To moto τους: “Our music is raw, even bleak at moments, yet soft and aching, made of melodies and lyrics that will rock your souls and tear your hearts open! It’s basically Pure Modern Mainstream Rock…that screams attitude!”Κύρια χαρακτηριστικά του συγκροτήματος είναι οι δυναμικές συνθέσεις, οι μελωδικές κιθάρες, οι λυρικοί στίχοι, που σε συνδυασμό με τα διπλά φωνητικά καταφέρνουν να δημιουργούν ένα ιδιαίτερο ήχο και ύφος που απορρέει ένταση και συναίσθημα.To 2017, κυκλοφορεί ψηφιακά το single “Fighter’s Anthem” το οποίο χρησιμοποιείται ως επίσημο theme στο ZMAK Champions, το ετήσιο main event του ZMAK wrestling promotion του Πέτρου Πολυχρονίδη.Ταυτόχρονα το συγκρότημα δηλώνει συμμετοχή στον RED LIVE BANDS 2 contest του ραδιοφωνικού σταθμού RED FM 96,3 καταφέρνοντας να ξεχωρίσει ανάμεσα σε 100+ συγκροτήματα, φτάνοντας τελικά μέχρι το final 4 του διαγωνισμού, κερδίζοντας το 4ο έπαθλο.Μόλις πρόσφατα το remix edition του “City Of Sin” κατάφερε να φτάσει στην Ημιτελική φάση του παγκοσμίας φήμης διαγωνισμού σύνθεσης International Songwriting Competition 2017 ανάμεσα σε περισσότερους από 16.000 συμμετέχοντες.Website: www.rockindead.com Facebook page: www.facebook.com/rockindeadofficial Youtube Channel: www.youtube.com/user/RSPTheLabel H Spinball είναι μια alternative rock μπάντα από την Αθήνα, η οποία δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2006. Τον Ιούνιο του 2007, κυκλοφόρησαν το πρώτο τους demo με τίτλο “Spinball”, περιέχοντας πέντε κομμάτια.Η μπάντα άρχισε να ηχογραφεί το πρώτο στούντιο άλμπουμ τον Ιούλιο του 2010, έχοντας ως παραγωγό τον Δημήτρη Δημόπουλο (Groove productions). Το άλμπουμ με όνομα “Roger’s Fable” κυκλοφόρησε σε CD τον Μάιο του 2011 από την Orkestral Promenade Productions.Η κυκλοφορία του δεύτερου στούντιο άλμπουμ με όνομα “Shadows” ήρθε τον Σεπτέμβρη του 2015 από την BOtherside Records και περιέχει οκτώ κομμάτια. Από τον Φεβρουάριο του 2016, το “Shadows” είναι επίσης διαθέσιμο σε βινύλιο.Τα μέλη της μπάντας είναι ο Νίκος Καρατζίδης (φωνή), ο Παναγιώτης Τσεβρένης (κιθάρα), ο Παντελής Χανδρής (τύμπανα) και ο Μπάμπης Αλεξίου(μπάσο). Στη αρχική σύνθεση των Spinball, στο μπάσο βρισκόταν ο Γιάννης Βρεττάκος μέχρι τον Μάιο του 2012, ενώ αποτελεί ακόμα τον βασικό στιχουργό για την μπάντα.