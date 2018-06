ACID KING: Τρίτη 16 Οκτωβρίου @ An Club

Acid King Live in AN Club!





Discography









Οι συγκλονιστικοί stoner/doom/sludge Καλιφορνέζοι, επιστρέφουν στην χώρα μας για ένα ανεπανάληπτο live show! Από τα έγκατα της γής, θα αναδυθούν γκρούβες μεγατόνων που θα διαλύσουν τα πάντα στο πέρασμα τους! Μια συμπαντική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσει κανείς!Δημιουργήθηκαν το 1993 από την πρωτοπόρα δημιουργό, τραγουδοποιό και κιθαρίστρια Lori S., τον ντράμερ Joey Osbourne και τον μπασίστα Peter Lucas. Ο Acid King έχουν ως τώρα καταθέσει στους αμέτρητους fan τους, τέσσερα στούντιο άλμπουμ και δύο EP!Το όνομα του συγκροτήματος είναι εμπνευσμένο από τα εγκλήματα του Ricky Kasso, ο οποίος δολοφόνησε τον φίλο του Gary Lauwers στο Northport της Νέας Υόρκης στις 16 Ιουνίου 1984. Ο Kasso αποκαλούταν "Acid King" από τους συνομηλίκους του, λόγω της χρόνιας χρήσης του σε παραισθησιογόνες ναρκωτικές ουσίες. Το debut EP του συγκροτήματος διαθέτει μια φωτογραφία του Kasso στο εξώφυλλό του.Αξιοσημείωτο στην πορεία του συγκροτήματος, είναι η παρουσία τους σε σε δύο βιβλία - την Εγκυκλοπαίδεια του Heavy Metal και το A to Z της Doom, Gothic & Stoner Metal - και τα δύο δημοσιεύθηκαν το 2003.1994 Acid King1995 Zoroaster1997 Down with the Crown1999 Busse Woods2001 Free...2005 Acid King III162006 The Early Years2015 Middle of Nowhere,Current members• Lori S. – guitar, vocals, lyrics (1993–present)• Rafa Martinez – Bass• Bil Bowman – Drums