ALICE IN CHAINS: Οι λεπτομέρειες του νέου album. Ακούστε το "So Far Under"

"Rainier Fog" tracklist:

01. The One You Know

02. Rainier Fog

03. Red Giant

04. Fly

05. Drone

06. Deaf Ears Blind Eyes

07. Maybe

08. So Far Under

09. Never Fade

10. All I Am









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα τις λεπτομέρειες της νέας τους δισκογραφικής δουλειάς με τίτλοκαι παρουσίασαν μέσα απο αυτήν το κομμάτιτο οποίο είναι διαθέσιμο παρακάτω.Τοδιαδέχεται τοτο οποίο ακούσαμε πριν λίγες εβδομάδες.Την παραγωγή του άλμπουμ ανέλαβε για μια ακόμη φορά ο συνεργάτης της μπάντας,