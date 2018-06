AS OLD AS TIME: Video για το νέο κομμάτι "My Insides"

Οι As Old As Time έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο τους video. Πρόκειται για το video του "My Insides" απο το επερχόμενο άλμπουμ της ελληνικής experimental metalcore μπάντας με τίτλο "Through The Ashes" που αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα.