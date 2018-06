BULLET FOR MY VALENTINE: Video για το νέο κομμάτι "Letting You Go"

Οι Bullet For My Valentine παρουσίασαν το video του single "Letting You Go" απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλο "Gravity" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Ιουνίου μέσω της Search And Destroy/ Spinefarm Records.