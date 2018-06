DORO: Video για το νέο single "All For Metal"

"Νομίζω πως το τραγούδι All For Metal είναι ένας ύμνος όπως το All We Are, με ορισμένους σημαντικούς καλεσμένους να τραγουδούν οι οποίοι είναι όλοι φίλοι μου. Πρόκειται για ένα φοβερό live κομμάτι και ελπίζω να το απολαύσετε γιατί είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια!"

"Forever Warriors, Forever United" tracklist:

Forever Warriors

01. All For Metal

02. Bastardos

03. If I Can't Have You - No One Will

04. Soldier Of Metal

05. Turn It Up

06. Blood, Sweat And Rock 'n' Roll

07. Don't Break My Heart Again

08. Love's Gone To Hell

09. Freunde Fürs Leben

10. Backstage To Heaven





Bonus Songs:

11. Be Strong

12. Black Ballad

13. Bring My Hero Back Home Again





Forever United

01. Résistance

02. Lift Me Up

03. Heartbroken

04. It Cuts So Deep

05. Love Is A Sin

06. Living Life To The Fullest

07. 1000 Years

08. Fight Through The Fire

09. Lost In The Ozone





Bonus Songs:

10. Caruso

11. Tra Como E Coriovallum (instrumental)

12. Metal Is My Alcohol









παρουσίασε το video τουστο οποίο συμμετέχουν οι), J),),),),),(ex-),και το επίσημο fan club της τραγουδίστριας,Τοπροέρχεται απο το επερχόμενο διπλό άλμπουμ της Γερμανίδας με τίτλοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει στις, με 25 νέα της κομμάτια.Αναφορικά με το κομμάτι ησχολίασε: