DREAM CHILD: Ακούστε το νέο κομμάτι "You Can't Take Me Down"

"Until Death Do We Meet Again" tracklist:

1. Under The Wire

2. You Can’t Take Me Down

3. Game Of Shadows

4. It Is What It Is

5. Playin’ With Fire

6. Light Of The Dark

7. Midnight Song

8. Until Death Do We Meet Again

9. Washed Upon The Shore

10. In A World So Cold

11. Weird World

12. One Step Beyond The Grave









Το νέο supergroupπου αποτελείται απο τον κιθαρίστα(ex-), τον ντράμερ(ex-), τον μπασίστα(ex-), τον κιθαρίστα/κιμπορντίστα(ex-) και τον) στα φωνητικά, θα κυκλοφορήσουν στις 14 Σεπτεμβρίου την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά, με τίτλοΑπο το επερχόμενο ντεμπούτο άλμπουμ τωνμπορείτε παρακάτω να ακούσετε το