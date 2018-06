GRAVE DIGGER: Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

που θα κυκλοφορήσει μέσω της

επιφυλάσσουν μια ακόμη έκπληξη για τους Έλληνες οπαδούς τους, την επιστροφή τους τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Την

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου θα εμφανιστούν στο Eightball με support τους

Dark Nightmare και το

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου στο Κύτταρο μαζί με τους

Marauder και Terra Incωgnita.





Grave Digger





Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, Eightball, Θεσσαλονίκη

Support: Dark Nightmare





Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018, Κύτταρο, Αθήνα

Support: Marauder / Terra Incωgnita





Μια μπάντα με πολύ ισχυρούς δεσμούς με τη χώρα μας, που σε κάθε της εμφάνιση εσωκλείει όλα όσα χρειάζεται ο metal οπαδός για να τον ξεσηκώσει: ατσάλινα riff, συμπαγές rhythm section, δυναμικά φωνητικά από τον ένα και μοναδικό Chris Boltendahl, ανελέητο headbanging αλλά και μοναδικούς μεταλ ύμνους όπως το "Rebellion" που θα τραγουδήσουμε όλοι παρέα!





Ας αναφέρουμε λίγα πράγματα πρώτα για την μπάντα και την 38χρονη πορεία τους! Πίσω στα ένδοξα '80s, η heavy metal σκηνή αναγεννήθηκε στη Γερμανία, όμως πέρα από μπάντες ιερά-τέρατα όπως οι Scorpions και οι Accept, στις αρχές των '80s η Γερμανία δεν είχε πολλά να προσφέρει... Μέχρι που σαν φοίνικας που αναγεννήθηκε από τις στάχτες του, ένα "Second Wave Of German Heavy Metal" δημιουργήθηκε. Ήταν η γέννηση πολλών συγκροτημάτων που μέχρι και σήμερα κυριαρχούν στη metal σκηνή: Helloween, Rage, Kreator και φυσικά Grave Digger!





Η νέα αυτή μπάντα από το Gladbeck ξεκίνησε της καριέρα της τον Νοέμβριο του 1980 και το ιστορικό ντεμπούτο τους "Heavy Metal Breakdown", με τον αξεπέραστο ομώνυμο ύμνο που αγαπήθηκε από γενιές και γενιές έως και σήμερα, και τα κλασικά "Witch Hunter" και "War Games". Με το δυσοίωνο όμως Digger πρότζεκτ η μπάντα χάθηκε για αρκετά χρόνια. Δεν ήταν παρά το 1991 που βρήκαν πάλι το δρόμο τους με το πανηγυρικό comeback με τίτλο "The Reaper", το οποίο ακολουθήθηκε από τα κλασικά "Heart Of Darkness" και τη μεσαιωνική τριλογία "Tunes Of War", "Knights Of The Cross" και "Excalibur". Στο τέλος τους 2000 ο Uwe Lulis αποχώρησε και αντικαταστάθηκε από τον Manni Schmidt (ex Rage) με τον οποίο κυκλοφόρησαν το πιο σκοτεινό τους άλμπουμ, "The Grave Digger". Το 2005 γιόρτασαν τα 25 χρόνια τους με ένα μοναδικό σόου στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας (25 to Live). To 2009 μετά το "Ballads Of A Hangman" o Manni Schmidt αποχώρησε και αντικαταστάθηκε από τον Axel "Ironfinger" Ritt.





Με τον Axel Ritt στη σύνθεσή τους επέστρεψαν στις ρίζες τους, κυκλοφορώντας το "The Clans Will Rise Again" ως συνέχεια στο πολύ πετυχημένο "Tunes Of War", που σήμανε και την έναρξη μιας διετούς περιοδείας και μια Live DVD κυκλοφορία του "The Clans Are Still Marching" που σήμανε και τα 30 χρόνια ύπαρξης της μπάντας. Το "Clash Of The Gods" του 2012 ήταν και το τελευταίο concept άλμπουμ της μπάντας. Μετά και το πολύ πετυχημένο "Return Of The Reaper" του 2013, ήρθε η ώρα του πιο τελευταίου τους άλμπουμ "Healed By Metal" που κυκλοφόρησε το 2017 από τη Napalm Records, με τον τίτλο και μόνο να δίνει το στίγμα για ένα ακόμα έπος παραδοσιακού heavy metal, όπου όπως έγραψε και ο Θοδωρής Μηνιάτης στο Rock Hard:





«Είναι άξιο συγχαρητήριων ότι το σχήμα τα τελευταία χρόνια με κάθε νέα δουλειά του, ξεπερνάει κάθε προσδοκία ακόμα και των παρωπιδιασμένων οπαδών τους. Σαφώς και όλοι ξέρουν ότι είναι ταγμένοι σε αυτό που κάνουν αλλά το πολύ σημαντικό είναι μας δίνουν συνεχώς φρέσκιες, ξεσηκωτικές συνθέσεις που απλά πρέπει να ακουστούν δυνατά και πολλές φορές. Παρόλο που από το σχήμα ξέρεις πάνω κάτω τι να περιμένεις μουσικά, αυτοί σε εκπλήσσουν θετικά με ότι παρουσιάζουν. Τιμήστε το "Healed By Metal" από μια μπάντα που δικαιολογεί στο έπακρο τον οβολό μας αφού κάθε δισκογραφική της κίνηση αξίζει της υποστήριξης του κοινού.»





Και βαθμολόγησε με 9 / 10!





Μαζί τους στο live της Αθήνας οι θρυλικοί Marauder, μια μπάντα που δε χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, με σχεδόν τρεις δεκαετίες στην πλάτη και εμφανίσεις με μεγαθήρια του χώρου όπως Accept, Anvil, Rage, Riot, Virgin Steele, Death SS, Sabbaton και άλλοι, όπως και τους Omen, στους οποίους μάλιστα πλέον έχει ενταχθεί ο τραγουδιστής τους Νίκος (Μύγας) Αντωνογιαννάκης. Το 2016 κυκλοφόρησαν τον έκτο και πιο πρόσφατο δίσκο τους με τίτλο "Bullethead", με τον Νίκο στα φωνητικά, ανεβάζοντας ακόμα ψηλότερα τον πήχη και προσφέροντας το πιο επικομεταλλικό τους άλμπουμ έως τώρα. Αυτή τη στιγμή δουλεύουν σε νέο υλικό για μία ακόμα κυκλοφορία, ως τότε όμως θα έχουμε την χαρά και την τιμή να τους απολαύσουμε ζωντανά ακόμα μία φορά.





Τη συναυλία της Αθήνας ανοίγουν οι δικοί μας Terra Incωgnita.





Με ηγέτη το χαρισματικό Νεοϋορκέζο front-man Billy Vass, οι Terra Incωgnita είναι μια μπάντα που περπατάει σε μονοπάτια μιας πλειονότητας Metal ειδών και αποχρώσεων. Το συγκρότημα καταφέρνει να τα αναμειγνύει όλα μαζί ομαλά, δημιουργώντας ένα μοναδικό, χαρακτηριστικό ήχο που είναι ταυτόχρονα μελωδικός και γεμάτος από καλώς εννοούμενη επιθετικότητα. Έχοντας σαν βάση το κλασσικό μελωδικό heavy Metal, η ανάμειξη επικών και ατμοσφαιρικών στοιχείων ενισχύεται και βελτιώνεται με την προσθήκη 'σκοτεινών' και λυρικών θεμάτων σε όλες τις συνθέσεις τους. Στις 24 Νοέμβρη 2017, κυκλοφόρησαν τη νέα δισκογραφική δουλειά τους "Fragments Of A Ruined Mind" από την νέα δισκογραφική εταιρεία Symmetric Records του Bob Katsionis, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές από τον τύπο σε όλο τον κόσμο. Επίσης στο πλαίσιο τηςπροώθησης του άλμπουμ, έδωσαν κάποιες σημαντικές εμφανίσεις στην Αθήνα με τους Ιταλούς Tethra και τους Sorrows Path, καθώς και με τους Dimorfia στη Θεσσαλονίκη, ενώ συμμετείχαν και στο σημαντικό Metal Gates φεστιβάλ, όπου άνοιξαν για τους μεγάλους Swallow The Sun στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας και θα παίξουν μαζί με τους Firewind στο Satu Mare fest στη Ρουμανία τον Ιούνιο αλλά και θα περιοδεύσουν στην Ελλάδα μαζί με τους Omen.





Τη συναυλία της Θεσσαλονίκης ανοίγουν οι Dark Nightmare από τα Γρεβενά, οι οποίοι από την ίδρυσή τους το 1999 και μετά, διαγράφουν τη δική τους συνεπή πορεία στα εγχώρια χεβιμεταλλικά δρώμενα, αριθμώντας τρία full length άλμπουμ και εννιά συνολικά κυκλοφορίες, από τις οποίες πιο πρόσφατη αποτελεί το "Tortured Souls" άλμπουμ του 2016, που κυκλοφόρησε μέσω της Eat Metal Records.





Τιμή εισιτηρίου: 20 ευρώ (περιορισμένη προπώληση) - 23 ευρώ (Λοιπή προπώληση) - 25 ευρώ (Ταμείο)





Λίγα εικοσιτετράωρα μετά την ανακοίνωση του νέου τους άλμπουμ