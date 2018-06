HAMMERFALL: Τον Οκτώβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

HAMMERFALL (Sweden)

+REFUGE (Germany) ( Athens show only )

+BLAZON STONE (Sweden) ( Athens show only )

+ARMORED DAWN (Brazil) ( Thessaloniki and Athens show )





Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 - principal

Κυριακή 28 Οκτωβρίου 2018 - Piraeus 117 Academy

Αθηνα

Προπώληση Εισιτηρίων

Θεσσαλονίκη

Προπώληση Εισιτηρίων

Αν ζητούσε κανείς να υποδείξουμε το πιο σημαντικό άλμπουμ κλασικού metal στα 90’s, η πιο συχνή απάντηση θα ήταν με βεβαιότητα, το “Glory To The Brave” των Σουηδών HAMMERFALL. Αυτό το άλμπουμ έδωσε πνοή ζωής στο old school heavy metal, σε μία περίοδο που δεν διάνυε και τις πιο ένδοξες ημέρες του (1997). Παρότι τους είχε αρχικά υπογράψει η μικρή Ολλανδική Vic Records, σύντομα παραχώρησε τα δικαιώματα στην μεγαλύτερη Γερμανική εταιρία, Nuclear Blast Records, η οποία και το εκτόξευσε με μία από τις πιο “σκληρές” καμπάνιες που έχουν γίνει ποτέ για άλμπουμ αυτού του ιδιώματος, με τους HAMMERFALL να βρίσκονται στα χείλη όλων των metalheads ως η μεγαλύτερη ελπίδα για το μέλλον της αγαπημένης τους μουσικής.Οι δύο αδιαμφισβήτητοι ηγέτες του γκρουπ, είναι ο πανύψηλος κιθαρίστας Oscar Dronjak (πρώην CEREMONIAL OATH, CRYSTAL AGE και DESECRATOR) και ο τραγουδιστής Joacim Cans (πρώην CANS, WARLORD και LOST HORIZON), δεν πρέπει όμως να παραλείψουμε να σημειώσουμε ότι στην πρώιμη περίοδό τους, είχαν περάσει από τη σύνθεσή τους πολλοί διακεκριμένοι Σουηδοί μουσικοί, όπως ο Jesper Strömblad, κιθαρίστας των IN FLAMES που έπαιζε όμως ντραμς στους HAMMERFALL (!!!) αλλά και οι Mikael Stanne και Niklas Sundin (των DARK TRANQUILLITY, ο Mikael Stanne και πρώην IN FLAMES) και Glenn Ljungström και Johan Larsson (επίσης IN FLAMES).Ο “θόρυβος” που ξέσπασε γύρω από το όνομά τους, ύστερα από το θρυλικό πλέον ντεμπούτο τους, τους οδήγησε σε εξαιρετικές πωλήσεις, ραγδαία αυξανόμενη δημοτικότητα και συνεχόμενες περιοδείες πλάι σε σπουδαία σχήματα του χώρου. Όπως για παράδειγμα με τους GAMMA RAY, με τις τελευταίες συναυλίες της περιοδείας τους που πραγματοποιήθηκαν στην χώρα μας, χαρίζοντάς μας δύο από τις πιο αξιομνημόνευτες συναυλίες όλων των εποχών.Το εξαιρετικό “Glory To The Brave”, διαδέχτηκε το εξίσου εντυπωσιακό “Legacy Of Kings”, όπου οι HAMMERFALL με κεκτημένη ταχύτητα, προσέφεραν ύμνους όπως το ομώνυμο τραγούδι, το “At The End Of The Rainbow” ή το “Let The Hammer Fall”, εν συνεχεία με το “Renegade” του 2000, να πετυχαίνουν υψηλές πωλήσεις, αλλά με τους παλιούς οπαδούς τους, να μην εγκρίνουν απόλυτα την σαφώς πιο εμπορική χροιά του. Το άλμπουμ που επανέφερε τους HAMMERFALL στην κορυφή και πλέον τους καταξίωσε ως ένα από τα πιο μεγάλα heavy metal σχήματα της εποχής, ήταν το “Crimson Thunder”, που περιείχε τη μεγαλύτερη -ίσως- επιτυχία τους, το “Hearts On Fire”. Χαρακτηριστικά να πούμε, ότι το τραγούδι αυτό, ήταν το επίσημο τραγούδι της εθνικής ομάδας curling της Σουηδίας, ενώ το video clip του ήταν μία πανάκριβη παραγωγή για την εποχή.Όλα τα επόμενα άλμπουμ τους, συντήρησαν λίγο-πολύ τον μύθο του σχήματος, με υψηλές θέσεις στα charts, συνεχόμενες headline περιοδείες και εμφανίσεις σε πολύ υψηλές θέσεις στα κορυφαία metal φεστιβάλ της Ευρώπης. Η αγάπη τους για το old school metal, αντικατοπτρίστηκε όχι μόνο από τη συμμετοχή του Joacim Cans στους WARLORD, στο άλμπουμ τους “Rising Out Of The Ashes” και την συμμετοχή του μαζί τους, στο Wacken Open Air Festival του 2002, αλλά και από τις αλλεπάλληλες διασκευές που έχουν κάνει κατά καιρούς στα άλμπουμ τους, σε καλλιτέχνες και συγκροτήματα όπως οι: CHASTAIN, WARLORD, STORMWITCH, HEAVY LOAD, MALMSTEEN, PRETTY MAIDS, POKOLGEP και πολλούς άλλους.Μετά την θριαμβευτική επανεμφάνισή τους, τον Δεκέμβριο του 2015, οι Σουηδοί metallers, είναι έτοιμοι να προσφέρουν μοναδικές στιγμές στο Ελληνικό κοινό, ανήμερα της επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην Αθήνα. Ποιος δεν θέλει να απολαύσει τραγούδια όπως τα “Blood Bound”, “Let The Hammer Fall”, “Hearts On Fire”, “Any Means Necessary”, “The Dragon Lies Bleeding”, “Steel Meets Steel” και τόσους άλλους ύμνους που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία;Πριν τους HAMMERFALL όμως, την τιμητική τους θα έχουν οι Γερμανοί REFUGE, ουσιαστικά το άλλο πρόσωπο των RAGE, αυτό που αποτελείται από την κλασική πλέον σύνθεση των 90’s, δηλαδή τους Peavy Wagner (στο μπάσο και φωνητικά), Manni Schmidt (στην κιθάρα, πρώην GRAVE DIGGER) και Christos Efthimiadis (στα τύμπανα), σύνθεση με την οποία κυκλοφόρησαν τα άκρως επιτυχημένα άλμπουμ “Perfect Man” (1988), “Secrets In A Weird World” (1989), “Reflections Of A Shadow” (1990), “Trapped!” (1992) και “The Missing Link” (1993).Τα άλμπουμ αυτά (μαζί με τα προγενέστερα “Reign Of Fear” (1986) και “Execution Guaranteed” (1987). Βέβαια ξεκίνησαν την καριέρα τους το 1983 με το όνομα AVENGER και συνέχισαν ως AVENGER μέχρι και το 1986) έθεσαν γερά τις βάσεις και προσέφεραν στους RAGE την επιτυχία που τους άξιζε. Κομμάτια από αυτά τα άλμπουμ, συγκαταλέγονται ακόμα και σήμερα στα πιο περιζήτητα, όσον αφορά τις ζωντανές τους εμφανίσεις. Μετά το 1994 οι δρόμοι τους χώρισαν, ο Peavy Wagner συνέχισε με τους RAGE, ο Manni Schmidt μεταπήδησε στους GRAVE DIGGER και ο Chris Efthimiadis συνέχισε να παίζει στους RAGE μέχρι και το 1999, όταν μαζί με τον αδερφό του (Spiros Efthimiadis) αποχώρησαν από τους RAGE και δημιούργησαν μαζί με τους Sven Fischer (πρώην PYRACANDA και RAGE) και Christian Wolff (πρώην AXEL RUDI PELL και RAGE) τους SUB7EVEN (σήμερα ο Chris Efthimiadis συνεχίζει να παίζει με τους TRI STATE CORNER).Έτσι μετά από μια μακρά περίοδο, κατά την οποία δεν υπήρχαν και πολλές επαφές μεταξύ τους, συναντήθηκαν οι τρείς τους το 2014 και αποφάσισαν να δώσουν ένα “secret show” στην πόλη τους Herne, στα τέλη του καλοκαιριού του ιδίου έτους, υπό την ονομασία TRES HOMBRES. Η συναυλία δεν προωθήθηκε με τους γνωστούς τρόπους, αλλά μόνο στόμα με στόμα και μέσω Facebook. Το αποτέλεσμα ήταν να μαζευτούν περισσότερα από 1200 άτομα, για να δουν το σχήμα να παίζει όλα τα hits της περιόδου 1988 - 1993, σε μια άκρως επιτυχημένη βραδιά που άφησε οπαδούς και συγκρότημα με τις καλύτερες των εντυπώσεων!!! Και έτσι δημιουργήθηκαν οι REFUGE, με αρχικό σκοπό να δίνουν λίγες και επιλεκτικές εμφανίσεις και κυρίως συμμετέχοντας σε φεστιβάλ. Και όντως αν κοιτάξει κανείς τις λιγοστές εμφανίσεις τους εν έτη 2015, 2016 και 2017, θα διαπιστώσει ότι πρόκειται κυρίως για εμφανίσεις σε διάφορα φεστιβάλ, με εξαίρεση τα δύο headline shows στην Ρωσία (το 2015) και τα τρία headline shows στην Ιαπωνία (το 2016), που πραγματοποιήθηκαν 20 χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση εκεί με την ίδια ακριβώς σύνθεση.Τα σχόλια και οι αντιδράσεις των οπαδών από όλες αυτές τις εμφανίσεις ήταν θετικότατα, υπεράνω κάθε προσδοκίας!!! Μετά από όλον αυτό τον ντόρο, κάποιες δισκογραφικές εταιρίες προσέγγισαν τους REFUGE, προσφέροντας τους συμβόλαιο, με σκοπό την κυκλοφορία ενός άλμπουμ με νέο υλικό, γραμμένο και ηχογραφημένο με την συγκεκριμένη σύνθεση. Και από την στιγμή η μεταξύ τους χημεία, ήταν κάτι πολύ παραπάνω από απλά καλή, αποφάσισαν να κάτσουν και να συνθέσουν νέο υλικό, υπογράφοντας με την Ιταλική Frontiers Records, για την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ ως REFUGE, που φέρει τον τίτλο “Solitary Men” (έτσι για να υπάρχει ακόμα μία σύνδεση με το ένδοξο παρελθόν τους) και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 8 Ιουνίου 2018.Αυτό που αρχικά ξεκίνησε ως “fun thing” το 2014, μετατράπηκε σε ένα νέο ενεργό σχήμα, με την διαφορά ότι δεν θα είναι και τόσο ενεργό συναυλιακά, από την στιγμή που υπάρχουν οι RAGE καθώς και τα άλλα δύο μέλη έχουν πλέον και άλλες υποχρεώσεις. Μέχρι στιγμής η επικείμενη εμφάνιση τους στην Αθήνα στο πλευρό των HAMMERFALL, παραμένει η μόνη τους εμφάνιση για όλο το 2018, καθιστώντας την ως must για τους απανταχού οπαδούς των RAGE και όχι μόνο. Και όπως είναι αναμενόμενο θα περιλαμβάνει το κλασικό υλικό της εποχής 1988 - 1993 καθώς και κάποια νέα κομμάτια από το ντεμπούτο των REFUGE. Up the horns for REFUGE!!!Την σκυτάλη όμως οι REFUGE θα την πάρουν από τους Σουηδούς BLAZON STONE (που δημιουργήθηκαν το 2008, αρχικά υπό το όνομα STÖRTBEKER μέχρι και το 2011 που μετονομάστηκαν σε BLAZON STONE), στην παρθενική τους εμφάνιση στην χώρα μας και μόλις δεύτερη ή τρίτη συνολικά, αφού το σχήμα εστιαζόταν μέχρι στιγμής στην κυκλοφορία στούντιο άλμπουμ και μόνο. Οι BLAZON STONE αποτελούν ένα από τα πνευματικά παιδιά του πολυπράγμων από κάθε άποψη, Cederick Forsberg, αφού όχι μόνο συνθέτει αλλά και παίζει πολλά όργανα, έχοντας δημιουργήσει, εκτός των BLAZON STONE, τους ROCKA ROLLAS, CLOVEN ALTAR, LECTOR, MORTYR, RUNELORD, BREITENHOLD και THE STORYTELLER, ενώ για κάποιο διάστημα έπαιζε και στους STEELWING. Και όλα αυτά πηγάζουν από την αστείρευτη και ακόρεστη δίψα του για το metal γενικότερα!!!Με τους BLAZON STONE έχει κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής τέσσερα άλμπουμ και ένα EP, που όλα τους αποτελούν εξαιρετικά δείγματα πειρατικού metal, με έντονες αναφορές στους Γερμανούς πρωτοπόρους του είδους, RUNNING WILD, από των οποίων το άλμπουμ (“Blazon Stone”) πήραν και το όνομα τους.Πάντως δεν θα ήταν καθόλου υπερβολή να πει κάποιος ότι όλες τους οι κυκλοφορίες είναι καλύτερες και σαφέστατα ανώτερες από οτιδήποτε έχουν κυκλοφορήσει οι RUNNING WILD, από την στιγμή της επανασύνδεσης τους και έπειτα!!! Σαφέστατα βασισμένοι στον ήχο και το ύφος των RUNNING WILD, δημιουργούν τις δικές τους αξιοζήλευτες συνθέσεις. Αν τα άλμπουμ αυτά τα είχαν κυκλοφορήσει οι RUNNING WILD, άνετα θα μιλούσαμε για τις καλύτερες κυκλοφορίες τους εδώ και πολλά χρόνια. Μήπως έφθασε η ώρα για τον Rock N Rolf, να συνεργαστεί με τον Cederick Forberg, προκειμένου να δημιουργήσουν και να κυκλοφορήσουν από κοινού την υπέρτατη RUNNING WILD δισκάρα;Τελικά ύστερα από ώριμη σκέψη, πολλές συζητήσεις αλλά και κατ’ απαίτηση των ολοένα και αυξανόμενων οπαδών των BLAZON STONE, το σχήμα θα αρχίσει να εμφανίζεται ζωντανά, σποραδικά όμως (επί του παρόντος), γιατί θα πρέπει να βρεθεί και το κατάλληλο σταθερό line up που θα συνοδεύει τον Cederick Forsberg και που να μπορεί να εμφανίζεται live. Για τις λιγοστές εμφανίσεις τους εντός του 2018, το line up, θα είναι το παρακάτω: Cederick Forsberg (κιθάρα), Emil Westin Skogh (κιθάρα, νυν PLANET RAIN και πρώην ROCKA ROLLAS και THE STORYTELLER), Peter Philip Forsell (φωνητικά, νυν ANTHAM και TRITILLION), Jimmy Mattsson (μπάσο, νυν ISOLE, EREB ALTOR, PLANET RAIN και πρώην THE STORYTELLER, LOCH VOSTOK και AUTUMN MOON) και Gustaf Daniel Sjögren (τύμπανα, νυν BLOODBOUND, TWILIGHT FORCE, SABATON (Live), REINXEED (Live) και πρώην FOLLOW THE CIPHER, MANDRAKE, Z.I.A. και BILLION DOLLAR BABIES). Μια ακόμη σπάνια εμφάνιση, που δίνει έναν άλλο “πειρατικό” τόνο στο όλο πλούσιο πακέτο!!!Τέλος πρώτοι την θέση τους στο σανίδι θα πάρουν οι σχετικά νεοσύστατοι Βραζιλιάνοι (δημιουργήθηκαν το 2014 στο São Paulo) power metallers, ARMORED DAWN (ο ντράμμερ τους Rodrigo Oliveira είναι και μέλος των thrashers KORZUS, ενώ ο μπασίστας τους Fernando Giovannetti έχει παίξει και με τον Ted Poley των DANGER DANGER), που μέχρι στιγμής έχουν στο ενεργητικό τους δύο άλμπουμ καθώς και ένα EP, με το πιο πρόσφατο “Barbarian In Black”, να έχει κυκλοφορήσει από την Γερμανική AFM Records και το video clip τους για το πρώτο single του άλμπουμ, “Sail Away” να έχει ήδη 100.000 views από την πρώτη κιόλας εβδομάδα της κυκλοφορίας του στο youtube. 