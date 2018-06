HEAVENBLACK: Σάββατο 16 Ιουνίου, EP Release Show @ The Crow Club w/ Entropy Devine

Heavenblack EP Release Show

Οι Heavenblack παρουσιάζουν την πρώτη τους επίσημη κυκλοφορία σε ένα Release Show με πολλές εκπλήξεις!





Μαζί τους οι Entropy Devine και πολλοί καλεσμένοι!

HEAVENBLACK:

ENTROPY DEVINE:





Οι Heavenblack είναι ένα 5μελές hard’n’heavy metal σχήμα από την Αθήνα.Με μία ενεργή συναυλιακή παρουσία από το καλοκαίρι του 2014, με συμμετοχή στον ελληνικό τελικό του GBOB καθώς και με θετικές κριτικές για το υλικό και την εμφάνισή τους, το συγκρότημα έχει ολοκληρώσει τις ηχογραφήσεις για το πρώτο της EP το οποίο θα το παρουσιάσει σε ένα show με πολλούς guest κι εκπλήξεις.Μάριος Κουρούπης – φωνητικάΓιάννης Πατακάκης - κιθάραΔημήτρης Βαρβαρίγος – κιθάρα, φωνητικάΜάνος Βαρβαρίγος – μπάσοΦώντας Θεοχάρης - τύμπαναEntropy Devine were formed in the summer of 2015, by Kostas Kafantaris.The Band is flirting musically with melodic metal, having, however, at the same time, influences from power, epic and prog metal. Today, Entropy Devine are getting ready for the recording of their first studio album.The CROW CLUBDoors: 21:00Ticket: 5€