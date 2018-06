LEATHERJACKS: Ακούστε το νέο single "Spells And Zombies Through The Night"

Οι Βραζιλιάνοι Modern /Melodic Hard Rockers LeatherJacks παρουσίασαν το νέο τους single "Spells And Zombies Through The Night" απο το επερχόμενο άλμπουμ τους με τίτλο "Songs For The Strangest Ones".









Το συγκρότημα με νέα σύνθεση η οποία αποτελείται απο τους Mauro Cordeiro (φωνητικά/κιθάρες), Rapha Gusto (κιθάρες/δεύτερα φωνητικά) και Marcos Brandão (μπάσο/δεύτερα φωνητικά) ετοιμάζει το δεύτερο άλμπουμ του "Songs For The Strangest Ones" για το οποίο αναμένεται να ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες.





Ακούστε παρακάτω το "Spells And Zombies Through The Night"