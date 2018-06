MOB RULES: Νέο album τον Αύγουστο

Οι Mob Rules έδωσαν στη δημοσιότητα όλες τις λεπτομέρειες του επερχόμενου νέου τους άλμπουμ. Η νέα δισκογραφική δουλειά των Γερμανών τιτλοφορείται "Beast Reborn" και η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί απο την SPV/Steamhammer για τις 24 Αυγούστου.





"Beast Reborn" tracklist:

"Beast Reborn"

"Ghost Of A Chance"

"Shores Ahead"

"Sinister Light"

"Traveller In Time"

"Children's Crusade"

"War Of Currents"

"The Explorer"

"Revenant Of The Sea"

"Way Back Home"

"My Sobriety Mind (For Those Who Left)"