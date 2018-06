MONTH’S RELEASES: Ιούνιος 2018

Νέες κυκλοφορίες Ιουνίου 2018 Ghost, Kataklysm, Nine Inch Nails, Lizzy Borden, Orange Goblin, Social Scream, Embrace Of Thorns, Battleroar, Silent Winter, Medieval Demon, Marduk, Tremonti, Yob, The Night Flight Orchestra, Bullet For My Valentine κ.α.