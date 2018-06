Σαν Σήμερα - 10 ΙΟΥΝΙΟΥ

Ο ηγέτης των Behemoth, Adam "Negral" Darski, κλείνει σήμερα τα 41 του χρόνια. Συμπληρώθηκαν 14 χρόνια απο τον θάνατο του πρωτοπόρου της soul, Ray Charles και 108 χρόνια απο τη γέννηση του σπουδαίου μπλουζίστα Howlin' Wolf. Γενέθλια επίσης για την Kim Deal (Pixies). Οι Candlemass κυκλοφορούν το εμβληματικό ντεμπούτο τους "Epicus Doomicus Metallicus", οι Pantera το παρθενικό τους άλμπουμ "Metal Magic", οι Carcass το "Swansong", οι Rainbow το "Straight Between the Eyes" και ο Bob Marley το τελευταίο άλμπουμ πριν το θάνατό του, το "Uprising".

















10/06/1910













10/06/1961











10/06/1977









10/06/1980

Κυκλοφορεί το τελευταίο άλμπουμ του Bob Marley. Πρόκειται για το "Uprising" των Bob Marley & The Wailers. Ένα χρόνο αργότερα θα ακολουθήσει ο θάνατος του.









10/06/1982

Οι Rainbow κυκλοφορούν το έκτο τους άλμπουμ με τίτλο "Straight Between the Eyes". Ο τίτλος προήλθε απο μια φράση που χρησιμοποίησε ο Jeff Beck για να περιγράψει στον Blackmore τον Jimi Hendrix. Το κομμάτι "MISS Mistreated" ονομάστηκε έτσι για να αποφευχθεί η σύγχυση με το "Mistreated" των Deep Purple.









10/06/1983

Οι Pantera κυκλοφορούν το παρθενικό του άλμπουμ "Metal Magic". Το εξώφυλλο του άλμπουμ χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα χειρότερα όλων των εποχών, με το Music Radar να το κατατάσσει 15ο στην λίστα με τα "20 χειρότερα εξώφυλλα όλων των εποχών









10/06/1986

Οι Candlemass κυκλοφορούν το εμβληματικό, ντεμπούτο album τους "Epicus Doomicus Metallicus". Η μπάντα πρωτοστάτησε στο doom metal και το έκανε γνωστό.











10/06/1996



Οι Carcass κυκλοφορούν το πέμπτο τους άλμπουμ, με τίτλο "Swansong". Είναι το μοναδικό άλμπουμ της βρετανικής μπάντας με τον κιθαρίστα Carlo Regadas και το τελευταίο της άλμπουμ για 17 ολόκληρα χρόνια μέχρι την κυκλοφορία του "Surgical Steel" το 2013.











10/06/2004





Γεννιέται στο White Station του Mississippi των ΗΠΑ, ένας απο τους σημαντικότερους μπλουζίστες οΟ Wolf με την επιβλητική του παρουσία (1.97 ύψος και 136 κιλά) θα μείνει στην ιστορία σαν η πιο δυνατή και αξιομνημόνευτη φωνή του "κλασσικού". Μαζί με τους, τονκαι τον, υπήρξε τεράστια επιρροή για την blues και rock μουσική.Έχει κερδίσει πολλά βραβεία και αναγνωρίσεις, μεταξύ αυτών το 1980 γράφτηκε στο, το 1991 στο, το 1999 το τραγούδι τουκέρδισε το ειδικό βραβείοστοτο 2003 στοκ.α.Απο τα τέλη της δεκαετίας το 60' άρχισε να αντιμετωπίζει πρόβλημα με την υγεία του. Υπέστη πολλές καρδιακές προσβολές και το 1970 τα νεφρά του υπέστησαν σοβαρές ζημιές μετά απο ένα αυτοκινητικό ατύχημα. Απεβίωσε το 1976, σε ηλικία 65 ετών απο σοβαρές επιπλοκές του προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε με τα νεφρά του.Γεννιέται στο Dayton του Ohio, η τραγουδίστρια, μπασίστρια, κιθαρίστρια και συνθέτριαΕντάχθηκε στουςτον Ιανουάριο του 1986 με καθήκοντα μπασίστριας και δεύτερων φωνητικών, υιοθετώντας επι σκηνής το όνομα. Μετά την κυκλοφορία του δεύτερου album τωντο 1989, το συγκρότημα θα κάνει παύση και έναν χρόνο αργότερα, το 1990, η Deal θα σχηματίσει μαζί με τιςκαιτο συγκρότημαστο οποίο σύντομα θα ενταχθεί και η δίδυμη αδελφή της,Την ίδια χρονιά (1990) οιθα επανασυγκρωτηθούν. Η Deal ωστόσο ένιωθε ολοένα και περισσότερο απόμακρο τον frontmanκαι τελικά η μπάντα το 1993 θα διαλυθεί. Με την διάλυση των, η Deal επικεντρώθηκε αποκλειστικά στουςκαι θα κυκλοφορήσει μαζί τους το πλατινένιο(1993).Ένα χρόνο αργότερα η αδελφή της Deal θα εισαχθεί σε κέντρο αποτοξίνωσης και η μπάντα θα προχωρήσει σε παύση. Κατα την διάρκεια της οκταετής παύσης τωνη Deal με το σκηνικό όνομαθα σχηματίσει τους,με τους οποίους θα κυκλοφορήσει το 1995 το album. To 2002 θα ακολουθήσει η επιστροφή της στουςγια την κυκλοφορία του τρίτου album τουςκαι το 2004 θα ακολoυθήσει επανένωση με τουςαπο τους οποίους θα αποχωρήσει το 2013.Τον Δεκέμβριο του 2012 έπαιξε ένα σόλο σετ στο φεστιβάλτο οποίο περιλάμβανε διάφορα νέα της κομμάτια. Την ίδια περίοδο κυκλοφόρησε το πρώτο της singleκαι το 2013 εξέφρασε την πρόθεσή της να κυκλοφορήσει κι άλλο σόλο υλικό.Το 2013 η εταιρία 4AD κυκλοφόρησε επετειακή έκδοση του Last Splash των Breeders για τα 20 χρόνια απο την κυκλοφορία του, και οικαι, επανενώθηκαν για μια επετειακή περιοδεία σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία. Το 2014 οιμε το το ίδιο line up ανακοίνωσαν πως δουλεύουν πάνω σε νέο υλικό.Γεννιέται στην πόλη Gdynia της Πολωνίας ο τραγουδιστής και ιδρυτής τωνΣε ηλικία 14 ετών σχημάτισε τουςμε τους οποίους παραμένει μέχρι και σήμερα. Αργότερα υιοθέτησε το σκηνικό όνομα, που είναι μια θεότητα των Βαβυλωνίων. Εκτός από τους, υπήρξε τραγουδιστής και κιθαρίστας, το 1999, και κυκλοφόρησε μαζί τους ένα demo, ενώ έχει συνεργαστεί μεΤο 2010 διαγνώστηκε με λευχαιμία και υπεβλήθη σε επιτυχή μεταμόσχευση μυελού των οστών.Μαζί με τονξεκίνησε το solo project με όνοματο οποίο εστιάζει στην country, blues και folk μουσική, και τον Μάρτιο του 2017 κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ τους με τίτλοΑπεβίωσε σε ηλικία 73 ετών από χρόνια ασθένεια στο συκώτι, ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς του 20ου αιώνα, οΓνωστός και ωςο Charles υπήρξε πρωτοπόρος της soul την δεκαετία του '50, συνδυάζοντας rhythm and blues, gospel και blues στην μουσική του.Άρχισε να χάνει σταδιακά το φως του σε ηλικία τεσσάρων ετών απο γλαύκωμα και απο τα επτά του χρόνια έμεινε τυφλός.Είναι δεύτερος στη λίστα του περιοδικούμε τους, το 1981 κέρδισε κέρδισε το δικό του αστέρι στο, ένα χρόνο αργότερα κέρδισε το βραβείο Grammyγια την συνολική του προσφορά στη μουσική και το 1998 του απονεμήθηκε το