SUEDE: Video για το νέο κομμάτι "The Invisibles"

Οι Suede παρουσίασαν το video του "The Invisibles" απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλο "The Blue Hour" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 21 Σεπτεμβρίου.





Την παραγωγή της νέας δισκογραφικής δουλειάς των Βρετανών ανέλαβε ο Adam Moulder.

"The Blue Hour" tracklist

01. As One

02. Wastelands

03. Mistress

04. Beyond The Outskirts

05. Chalk Circles

06. Cold Hands

07. Roadkill

08. Tides

09. Don’t Be Afraid If Nobody Loves You

10. Dead Bird

11. All The Wild Places

12. The Invisibles

13. Flytipping