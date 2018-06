THE CHEMICAL BROTHERS: Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου @ Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας

Τοεπιστρέφει μετά τις 3 μεγάλες βραδιές του καλοκαιριού, με την Autumn Edition, παρουσιάζοντας τους θρυλικούς, ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής dance σκηνής των τελευταίων 30 χρόνων, που έρχονται στην Αθήνα για ένα εκθαμβωτικό οπτικοακουστικό show, τοκαι οοι δύο χαρισματικοί μουσικοί / παραγωγοί / djs που απαρτίζουν το μεγαλοφυές ντουέτο από το Manchester, θα μας καθηλώσουν με τους τεράστιους ρυθμούς τους και την εκπληκτική παραγωγή που φέρνουν μαζί τους, με ψυχεδελικά visuals, strobe lights και lasers. Μια βραδιά πανίσχυρης και αριστοτεχνικής χορευτικής μουσικής που έχουμε πάρα πολλά χρόνια να ζήσουμε στην Αθήνα!Η προπώληση ξεκινάει προς, τιμή που θα διατηρηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου. Από την 1η Ιουλίου, θα συνεχιστεί στα. Στην τελευταία φάση της προπώλησης, η τιμή θα είναι, ενώ στο ταμείο, το βράδυ της συναυλίας,Επίσης, θα διατεθεί περιορισμένος αριθμόςΔιάθεση:Τηλεφωνικά / στο 11876Online / Viva.gr, releaseathens.gr/tickets,fuzzclub.gr/event/the-chemical-brothers Φυσικά σημεία / στα καταστήματα Reload, Seven Spots, Media Markt, Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni's (Σόλωνος 9, καθημερινά 8:00-00:00, Σάββατο 9:00-00:00, Κυριακή 10:00-20:00), στο Viva Kiosk Συντάγματος ( Πλ. Συντάγματος 4, καθημερινά 9:00-21:00) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)The Chemical Brothers + opening act (tba)Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου, Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας, στο Ολυμπιακό Συγκρότημα Ελληνικού, Λεωφ. Ποσειδώνος, Τζιραίων 8-10Για περισσότερα από 20 χρόνια, τα... Block Rockin’ Beats τους παραμένουν επίκαιρα, θυμίζοντας πως η dance σκηνή ήταν πάντα καλύτερη με αυτούς! Το ντουέτο των Tom Rowlands και Ed Simons φέρει ένα οπλοστάσιο από κλασικά τραγούδια-ύμνους για κάθε μουσικόφιλο, καθώς οι Chemicals αρέσουν στους πάντες! Μετράμε: "Hey Boy Hey Girl", "Galvanize", "Setting Sun", "Block Rockin' Beats", "Do It Again", "Leave Home", "Let Forever Be", "Out Of Control", "Where Do I Begin", "Star Guitar", "Swoon", "Life Is Sweet", "The Test", "Electrobank", "Go" και πολλά ακόμα.Το ντουέτο που έκανε το Manchester να αφήσει το flower power revival και την brit pop έκρηξη και να συνδέσει το όνομά του και με τον εκρηκτικό βόμβο του big beat στο dancefloor και της electro χορευτικής μαεστρίας, επιστρέφει με ένα μοναδικό show που θα μετατρέψει το κλειστό κέντρο ξιφασκίας σε ένα τεράστιο club.Έχοντας στο ενεργητικό τους εκατομμύρια πωλήσεις και πάμπολλα βραβεία (Grammy, Brit, MTV), οκτώ δίσκους, ένα soundtrack, έναν live δίσκο και τρεις best-of συλλογές, από το εμβληματικό ντεμπούτο τους "Exit Planet Dust" του '95 (αναφορά στο αρχικό τους όνομα The Dust Brothers), τα «θηρία» "Dig Your Own Hole" (1997) και "Surrender" (1999), έως τον τελευταίο εξαιρετικό δίσκο "Born in the Echoes" (2015), παραμένουν ορμητικοί, ενάντια σε κανόνες, με ανήσυχο και δημιουργικό πνεύμα και στόχο ανοιχτόμυαλους μουσικόφιλους.Εκπρόσωποι από την αφρόκρεμα της pop-rock σκηνής δηλώνουν για χρόνια πιστοί τους. Μόνο οι δεκάδες καλλιτέχνες που έχουν κάνει φωνητικά σε τραγούδια τους, φτάνουν. Νoel Gallagher (Oasis), Bernard Sumner (New Order), Beck, St. Vincent, Q-Tip, Richard Ashcroft (The Verve), Tim Burgess (Charlatans), Hope Sandoval (Mazzy Star), και η αγαπημένη τους Beth Orton.Τον περασμένο Ιανουάριο ανακοίνωσαν πως μπαίνουν στο studio για να ηχογραφήσουν το νέο τους album που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσα στη χρονιά. Αποσπάσματα θα ακούσουμε στη συναυλία της Αθήνας, ανάμεσα σε όλους εκείνους τους ύμνους που όρισαν την χορευτική μουσική από τα '90s μέχρι σήμερα.Υποδεχόμαστε τη νέα συναυλιακή σεζόν, όλοι μαζί, σε μια βραδιά απόλυτης electro - dance ενέργειας με τους Chemical Brothers!The brothers gonna work it out!Πρόσβαση:Το Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας βρίσκεται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο πρώην Δυτικό Αεροδρόμιο του Ελληνικού (ρεύμα προς Αθήνα).Τραμ / Αποβίβαση στη στάση 2η Αγ. Κοσμά. Πράσινη γραμμή (νο 5) Σύνταγμα - Βούλα και μπλε γραμμή (νο 3) ΣΕΦ - Βούλα. Σύνδεση με Μετρό στον σταθμό Σύνταγμα και στον σταθμό Νέος Κόσμος. Σύνδεση με ΗΣΑΠ στον σταθμό Π. Φάληρο.Λεωφορείο / Αποβίβαση στη στάση 2η Αγ. Κοσμά με τις γραμμές Α2 Ακαδημία - Βούλα (μέσω Αμφιθέας) / Α1 Πειραιάς - Βούλα / 140 Πολύγωνο - ΓλυφάδαΜετρό / Οι κοντινότεροι σταθμοί είναι εκείνοι της Αργυρούπολης και του Ελληνικού.!