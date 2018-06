THE GATHERING: Τον Νοέμβριο σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Οιεπιστρέφουν στην Ελλάδα για τρεις εμφανίσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Πιο συγκεκριμένα το Ολλανδικό συγκρότημα θα παίξει ζωντανά στιςστη Θεσσαλονίκη , στιςστην Αθήνα και στιςστην Πάτρα.Opening Act TBADoors open: 21.00early bird e-tickets available now at: https://www.viva.gr/tickets/music/the-gathering-live-in-greece more info soon!Opening Act TBADoors open: 20.30early bird e-tickets available now at: https://www.viva.gr/tickets/music/the-gathering-live-in-greece more info soon!Opening Act:Doors open: 21.00early bird e-tickets available now at: https://www.viva.gr/tickets/music/the-gathering-live-in-greece more info soon!