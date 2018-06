The Last Drive, Nightstalker: Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου @ Τεχνόπολις w/ Black Hat Bones

THE LAST DRIVE - NIGHTSTALKER

Δύο θρυλικές μπάντες ανεβαίνουν στη σκηνή της Τεχνόπολης για μια rock'n'roll γιορτή όλων των street tribes!Παιδιά της πόλης, του ήλιου και του δρόμου, οικαι οιδεν χρειάζονται συστάσεις, υπηρετούν και παραμένουν στην ουσία του rock attitude ως στάση ζωής πάνω από 30 χρόνια. Έχουν γραφτεί πολλά και έχουν γίνει ακόμα περισσότερα που δεν μπαίνουν σε λέξεις, τα έχουμε ζήσει με ενέργεια και ένταση σε κάθε τους συναυλία!Με την αδερφική σχέση που τους ενώνει εμφανίζονται σε μια βραδιά που θα τραντάξει συθέμελα το κέντρο της Αθήνας, μια βραδιά αφιερωμένη στις φυλές του αστικού χώρου που κάνουν την πόλη να γυρίζει. Μαζί τους οι ασταμάτητα γκαζωμένοιAll tribes in a dog day afternoon!Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2018, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων (Γκάζι).Οι πόρτες ανοίγουν στις 19:00. Η συναυλία ξεκινάει στις 20:30.Η προπώληση θα ξεκινήσει από όλο το δίκτυο της Viva στις 8 Ιουνίου.Έως τη Δευτέρα 9 Ιουλίου τα εισιτήρια θα κοστίζουνΣτη συνέχεια και μέχρι τη μέρα της συναυλίας η τιμή της προπώλησης θα είναιΗ τιμή στην είσοδο θα είναιΚατά πολλούς το εμβληματικότερο γκρουπ της αγγλόφωνης σκηνής, για άλλους ολόκληρης της ελληνικής εναλλακτικής σκηνής. Όμως, ευτυχώς, οιδεν έδωσαν ποτέ σημασία σε τίτλους και ταμπέλες παρά μόνο στη ζωογόνα δημιουργία. Αυτή τη δημιουργία που τους κρατά φρέσκους και ενεργούς μετά από τόσα χρόνια δίνοντας μας πολύ πρόσφατα ένα ακόμα εξαιρετικό άλμπουμ (Απρίλιος 2018, Labyrinth Of Thoughts Records & The Lab Records)!Η ιστορία είναι λίγο πολύ γνωστή: Το 1983 μία παρέα από τους Αμπελόκηπους δημιουργεί μία garage μπάντα και της δίνει το όνομα του αγαπημένου της κοκτέιλ. Μέσα από πολλές περιπέτειες, αλλά πάντα με επιμονή και αληθινή αγάπη για το rock 'n' roll, κατάφεραν μετά από 35 χρόνια να κοιτούν πίσω και να βλέπουν πάνω από 1.000 live -¬τα περισσότερα sold out-, 7 albums, Ep’s και συλλογές, συνεργασίες με πολυαγαπημένους καλλιτέχνες-φίλους σε Ελλάδα και Ευρώπη, τέσσερις περιοδείες στο εξωτερικό, μία παύση το 1995, μία επανένωση το 2007, επανακυκλοφορίες των δίσκων τους, δύο ντοκιμαντέρ για την πορεία τους, μουσική για ταινίες, μια διετή περίοδο ακουστικού πειραματισμού με συνεργασίες και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, σταθερά συμμετοχές σε φεστιβάλ και συναυλίες αλληλεγγύης και κοινωνικής αφύπνισης και σίγουρα κάτι ξεχνάμε!Πάνω απ’ όλα όμως είναι η ύπαρξη και δράση του Drive Tribe, του πυρήνα φίλων και συντρόφων που μοιράζεται μαζί τους την αγάπη για το ροκ εν ρολ και τη δημιουργία, ανανεώνοντας καθημερινά το δεσμό που κρατάνε ζωντανό με τους ανθρώπους τους οι Last Drive από τότε που ξεκίνησαν. Αυτός ο δεσμός, οι άνθρωποι του Drive Tribe και το ασίγαστο πάθος τους για δημιουργία και ελευθερία είναι που κρατά τη μηχανή όχι απλά αναμμένη, αλλά καλολαδωμένη και έτοιμη για πολλά χιλιόμετρα ακόμα!Οιείναι dead rock commandos, τελεία και παύλα! Πιστοί όσο λίγοι στο αυθεντικό rock ‘n’ roll attitude τους αρέσει όσο τίποτα να το δείχνουν live. Με οδηγό την underground ψυχή και την ωμή δύναμη του σκληρού ήχου, επιστρατεύουν εντυπωσιακά riffs, groovy ρυθμούς και ψυχεδελικές καταιγίδες, για να ανατινάξουν ξανά και ξανά τα stages σε Ελλάδα και Ευρώπη αφήνοντας το εκστασιασμένο κοινό σε αναμονή της επόμενης εμφάνισης!Πάνε σχεδόν τριάντα χρόνια που ο Argy, ντράμερ τότε, ξεκίνησε την μπάντα και λίγο μετά βρέθηκε με τον Αντρέα. Στην πορεία και μετά από αλλαγές στη σύνθεση, έδεσαν με τον Τόλη και τον Ντίνο αποτελώντας έκτοτε μια τετράδα φωτιά! Επτά albums με σύνθετο ήχο και ποικίλες rock διαδρομές και αμέτρητα εκρηκτικά live, έχουν χτίσει τον μύθο και την πραγματικότητα για μία από τις καλύτερες επί σκηνής heavy rock μπάντες της Ευρώπης. Κι αν τριάντα χρόνια φαίνονται σε κάποιους πολλά, να είστε σίγουροι ότι ο δρόμος είναι μακρύς. Τα σκυλιά θα ροκάρουν για πάντα, γιατί αυτό γουστάρουν να κάνουν.Η μπάντα που ξεκίνησε από την Σπάρτη και συνεχίζει με βάση την Αθήνα λέει ότι παίζει adrenaline fueled heavy rock και λέει αλήθεια! Φουλ γκάζια και αγνό πάθος για ροκάρισμα δίχως αύριο! Οιείναι ο (πολύ καλός) λόγος για να έρθεις νωρίς το βράδυ της 14ης Σεπτεμβρίου. Άλλωστε με δύο δίσκους κι άλλα τόσα EP και digital singles μέσα σε τρία χρόνια σίγουρα η συνέχεια προβλέπεται δυνατή!