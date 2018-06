THY ART IS MURDER: Τετάρτη 11 Ιουλίου @ An Club

Thy Art is Murder live in An Club! ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ https://www.facebook.com/events/985608774921556/ Thy Art is Murder…με λίγα λόγια ο καλύτερος και πιο επάξιος εκπρόσωπος του Deathcore! Από το 2006 η πορεία τους είναι περισσότερο στο δόμο παρά στην άνεση του σπιτιού τους στην Αυστραλία έχοντας κάνει εκτεταμένες περιοδείες ειδικά σε Ευρώπη και Αμερική φέρνοντας το extreme metal πιο κοντά στο μουσικό κοινό.